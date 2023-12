Стали известны финалисты молодежного Итогового турнира АТР 2023

1 декабря состоялись полуфинальные матчи молодежного Итогового турнира АТР 2023, который проводится на хардовых покрытиях в помещении в Джидде (Саудовская Аравия).

В матче за трофей сыграют Артур Фис (Франция, ATP 36) и Хамад Меджедович (Сербия, ATP 110).

Оба игроки выиграли все 4 поединка: 3 в группе и 1 полуфинальный.

Фис и Меджедович впервые в карьере сыграют в финальной встрече Next Gen ATP Finals.

Next Gen ATP Finals 2023. Полуфиналы

Сетка плей-офф и матчи группового этапа

The stage is set 🤩 Who will be crowned champion 👑 #NextGenATPFinals pic.twitter.com/MHxRCM9wew