Стали известны финалисты молодежного Итогового турнира АТР 2023

1 декабря состоялись полуфинальные матчи молодежного Итогового турнира АТР 2023, который проводится на хардовых покрытиях в помещении в Джидде (Саудовская Аравия).

В матче за трофей сыграют Артур Фис (Франция, ATP 36) и Хамад Меджедович (Сербия, ATP 110).

Оба игроки выиграли все 4 поединка: 3 в группе и 1 полуфинальный.

Фис и Меджедович впервые в карьере сыграют в финальной встрече Next Gen ATP Finals.

Next Gen ATP Finals 2023. Полуфиналы

Артур Фис (Франция) – Люка Ван Аш (Франция) – 2:4, 4:1, 4:3 (7:1), 4:3 (8:6)

(Франция) – Люка Ван Аш (Франция) – 2:4, 4:1, 4:3 (7:1), 4:3 (8:6) Хамад Меджедович (Сербия) – Доминик Штрикер (Швейцария) – 4:3 (7:5), 2:1. RET., Штрикер

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