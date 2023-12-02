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ATP
02 декабря 2023, 03:20 |
61
0

Стали известны финалисты молодежного Итогового турнира АТР 2023

Артур Фис разыграет трофей с Хамадом Меджедовичем

02 декабря 2023, 03:20 |
61
0
Стали известны финалисты молодежного Итогового турнира АТР 2023
Getty Images/Global Images Ukraine. Артур Фис

1 декабря состоялись полуфинальные матчи молодежного Итогового турнира АТР 2023, который проводится на хардовых покрытиях в помещении в Джидде (Саудовская Аравия).

В матче за трофей сыграют Артур Фис (Франция, ATP 36) и Хамад Меджедович (Сербия, ATP 110).

Оба игроки выиграли все 4 поединка: 3 в группе и 1 полуфинальный.

Фис и Меджедович впервые в карьере сыграют в финальной встрече Next Gen ATP Finals.

Next Gen ATP Finals 2023. Полуфиналы

  • Артур Фис (Франция) – Люка Ван Аш (Франция) – 2:4, 4:1, 4:3 (7:1), 4:3 (8:6)
  • Хамад Меджедович (Сербия) – Доминик Штрикер (Швейцария) – 4:3 (7:5), 2:1. RET., Штрикер

Сетка плей-офф и матчи группового этапа

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Артур Фис Доминик Штрикер Next Generation ATP Finals
Источник Sport.ua
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