Стали известны финалисты молодежного Итогового турнира АТР 2023
Артур Фис разыграет трофей с Хамадом Меджедовичем
1 декабря состоялись полуфинальные матчи молодежного Итогового турнира АТР 2023, который проводится на хардовых покрытиях в помещении в Джидде (Саудовская Аравия).
В матче за трофей сыграют Артур Фис (Франция, ATP 36) и Хамад Меджедович (Сербия, ATP 110).
Оба игроки выиграли все 4 поединка: 3 в группе и 1 полуфинальный.
Фис и Меджедович впервые в карьере сыграют в финальной встрече Next Gen ATP Finals.
Next Gen ATP Finals 2023. Полуфиналы
- Артур Фис (Франция) – Люка Ван Аш (Франция) – 2:4, 4:1, 4:3 (7:1), 4:3 (8:6)
- Хамад Меджедович (Сербия) – Доминик Штрикер (Швейцария) – 4:3 (7:5), 2:1. RET., Штрикер
Сетка плей-офф и матчи группового этапа
The stage is set 🤩 Who will be crowned champion 👑 #NextGenATPFinals pic.twitter.com/MHxRCM9wew— Next Gen ATP Finals (@nextgenfinals) December 1, 2023
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