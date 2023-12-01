Роналду озадачен. Аль-Хиляль разгромил Аль-Наср в битве лидеров

1 декабря сыграны два матча 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Аль-Хиляль разгромил Аль-Наср (3:0) в битве лидеров и упрочил свою первую позицию в чемпионате.

Счет открыл Сергей Милинкович-Савич, а в конце матча дубль оформил Александар Митрович.

Португальский форвард Криштиану Роналду провел за Аль-Наср весь матч и ушел с поля без результативных действий.

Лидеры: Аль-Хиляль (41 очко), Аль-Наср (34), Аль-Ахли (30), Аль-Иттихад (28).

Чемпионат Саудовской Аравии

15-й тур, 1 декабря

Аль-Хиляль – Аль-Наср – 3:0

Голы: Милинкович-Савич, 64, Митрович, 90, 90+2

Аль-Фейха – Дамак – 2:4

Голы: Оньекуру, 56, 69 – Нкуду, 16, 65, Аль-Шахрани, 36, Сисей, 90+6

Турнирная таблица