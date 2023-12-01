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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Фейха
01.12.2023 17:00 – FT 2 : 4
Дамак
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
01 декабря 2023, 22:23 | Обновлено 01 декабря 2023, 22:30
1286
0

Роналду озадачен. Аль-Хиляль разгромил Аль-Наср в битве лидеров

Счет открыл Сергей Милинкович-Савич, дубль оформил Александар Митрович

01 декабря 2023, 22:23 | Обновлено 01 декабря 2023, 22:30
1286
0
Роналду озадачен. Аль-Хиляль разгромил Аль-Наср в битве лидеров
Getty Images/Global Images Ukraine

1 декабря сыграны два матча 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Аль-Хиляль разгромил Аль-Наср (3:0) в битве лидеров и упрочил свою первую позицию в чемпионате.

Счет открыл Сергей Милинкович-Савич, а в конце матча дубль оформил Александар Митрович.

Португальский форвард Криштиану Роналду провел за Аль-Наср весь матч и ушел с поля без результативных действий.

Лидеры: Аль-Хиляль (41 очко), Аль-Наср (34), Аль-Ахли (30), Аль-Иттихад (28).

Чемпионат Саудовской Аравии

15-й тур, 1 декабря

Аль-Хиляль – Аль-Наср – 3:0

Голы: Милинкович-Савич, 64, Митрович, 90, 90+2

Аль-Фейха – Дамак – 2:4

Голы: Оньекуру, 56, 69 – Нкуду, 16, 65, Аль-Шахрани, 36, Сисей, 90+6

Турнирная таблица

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Ассан Сисей (Дамак).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Генри Оньекуру (Аль-Фейха).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Жорж-Кевин Н'Куду (Дамак).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Генри Оньекуру (Аль-Фейха).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Абдулазиз Аль-Шахрани (Дамак).
16’
ГОЛ ! С пенальти забил Жорж-Кевин Н'Куду (Дамак).
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Источник Sport.ua
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