Роналду озадачен. Аль-Хиляль разгромил Аль-Наср в битве лидеров

1 декабря сыграны два матча 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Аль-Хиляль разгромил Аль-Наср (3:0) в битве лидеров и упрочил свою первую позицию в чемпионате.

Счет открыл Сергей Милинкович-Савич, а в конце матча дубль оформил Александар Митрович.

Португальский форвард Криштиану Роналду провел за Аль-Наср весь матч и ушел с поля без результативных действий.

Лидеры: Аль-Хиляль (41 очко), Аль-Наср (34), Аль-Ахли (30), Аль-Иттихад (28).

Чемпионат Саудовской Аравии

15-й тур, 1 декабря

Аль-Хиляль – Аль-Наср – 3:0

Голы: Милинкович-Савич, 64, Митрович, 90, 90+2

Аль-Фейха – Дамак – 2:4

Голы: Оньекуру, 56, 69 – Нкуду, 16, 65, Аль-Шахрани, 36, Сисей, 90+6

Турнирная таблица

Even Ronaldo himself is laughing out so load because it’s so clear that the management and refs wanted Al hilal to win the game tbh even Al nassr knows is lol pic.twitter.com/LVsgDsANA1