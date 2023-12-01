Аль-Иттихад выиграл с голом Бензема, Аль-Ахли отгрузил сопернику 6 мячей

30 ноября сыграны три матча 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Аль-Иттихад дома уверенно выиграл у команды Аль-Халидж (4:2). У хозяев голом с пенальти отличился звездный форвард Карим Бензема.

В другом матче Аль-Ахли отгрузил сопернику, команде Абха, 6 мячей (6:0). Точку в матче поставил форвард Рияд Марез из Алжира.

Лидеры: Аль-Хиляль (38 очка), Аль-Наср (34), Аль-Ахли (30), Аль-Иттихад (28).

Чемпионат Саудовской Аравии

15-й тур, 30 ноября

Абха – Аль-Ахли – 0:6

Голы: Вейга, 20, 45, Аль-Бурайкан, 22, 28, Кессье, 38, Марез, 64

Аль-Иттихад – Аль-Халидж – 4:2

Голы: Коронадо, 9, Бензема, 29 (пен), Хамдалла, 64 (пен), Аль-Хавсави, 74 – Нарей, 45 (пен), Аль-Тераис, 90

Аль-Рияд – Аль-Хазем – 0:0

Турнирная таблица