Аль-Иттихад выиграл с голом Бензема, Аль-Ахли отгрузил сопернику 6 мячей
30 ноября сыграны три матча 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии
30 ноября сыграны три матча 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Аль-Иттихад дома уверенно выиграл у команды Аль-Халидж (4:2). У хозяев голом с пенальти отличился звездный форвард Карим Бензема.
В другом матче Аль-Ахли отгрузил сопернику, команде Абха, 6 мячей (6:0). Точку в матче поставил форвард Рияд Марез из Алжира.
Лидеры: Аль-Хиляль (38 очка), Аль-Наср (34), Аль-Ахли (30), Аль-Иттихад (28).
Чемпионат Саудовской Аравии
15-й тур, 30 ноября
Абха – Аль-Ахли – 0:6
Голы: Вейга, 20, 45, Аль-Бурайкан, 22, 28, Кессье, 38, Марез, 64
Аль-Иттихад – Аль-Халидж – 4:2
Голы: Коронадо, 9, Бензема, 29 (пен), Хамдалла, 64 (пен), Аль-Хавсави, 74 – Нарей, 45 (пен), Аль-Тераис, 90
Аль-Рияд – Аль-Хазем – 0:0
Турнирная таблица
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