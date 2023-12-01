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Чемпионат Саудовской Аравии
Абха
30.11.2023 17:00 – FT 0 : 6
Аль-Ахли Джидда
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Саудовская Аравия
01 декабря 2023, 00:59 | Обновлено 01 декабря 2023, 01:40
63
0

Аль-Иттихад выиграл с голом Бензема, Аль-Ахли отгрузил сопернику 6 мячей

30 ноября сыграны три матча 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии

01 декабря 2023, 00:59 | Обновлено 01 декабря 2023, 01:40
63
0
Аль-Иттихад выиграл с голом Бензема, Аль-Ахли отгрузил сопернику 6 мячей
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема (с мячом)

30 ноября сыграны три матча 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Аль-Иттихад дома уверенно выиграл у команды Аль-Халидж (4:2). У хозяев голом с пенальти отличился звездный форвард Карим Бензема.

В другом матче Аль-Ахли отгрузил сопернику, команде Абха, 6 мячей (6:0). Точку в матче поставил форвард Рияд Марез из Алжира.

Лидеры: Аль-Хиляль (38 очка), Аль-Наср (34), Аль-Ахли (30), Аль-Иттихад (28).

Чемпионат Саудовской Аравии

15-й тур, 30 ноября

Абха – Аль-Ахли – 0:6

Голы: Вейга, 20, 45, Аль-Бурайкан, 22, 28, Кессье, 38, Марез, 64

Аль-Иттихад – Аль-Халидж – 4:2

Голы: Коронадо, 9, Бензема, 29 (пен), Хамдалла, 64 (пен), Аль-Хавсави, 74 – Нарей, 45 (пен), Аль-Тераис, 90

Аль-Рияд – Аль-Хазем – 0:0

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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