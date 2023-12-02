Аль-Хиляль – Аль-Наср – 3:0. Фиаско Роналду. Видео голов и обзор матча
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2 декабря состоялся матч 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии между командами «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «лидеров».
Голами за хозяев отличились Сергей Милинкович-Савич и Александар Митрович (дубль).
Звездный португальский форвард Криштиану Роналду отыграл весь поединок, но не сумел помочь гостям голевыми действиями.
Чемпионат Саудовской Аравии. 15-й тур. 1 декабря
Аль-Хиляль – Аль-Наср – 3:0
Голы: Милинкович-Савич, 64, Митрович, 89, 90+2
Удаление: Аль-Болеахи, 90+3
Видео голов и обзор матча:
События матча
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