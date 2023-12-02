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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Хиляль
01.12.2023 20:00 – FT 3 : 0
Аль-Наср Эр-Рияд
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Саудовская Аравия
02 декабря 2023, 03:51 |
135
0

Аль-Хиляль – Аль-Наср – 3:0. Фиаско Роналду. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии

02 декабря 2023, 03:51 |
135
0
Аль-Хиляль – Аль-Наср – 3:0. Фиаско Роналду. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

2 декабря состоялся матч 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии между командами «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «лидеров».

Голами за хозяев отличились Сергей Милинкович-Савич и Александар Митрович (дубль).

Звездный португальский форвард Криштиану Роналду отыграл весь поединок, но не сумел помочь гостям голевыми действиями.

Чемпионат Саудовской Аравии. 15-й тур. 1 декабря

Аль-Хиляль – Аль-Наср – 3:0

Голы: Милинкович-Савич, 64, Митрович, 89, 90+2

Удаление: Аль-Болеахи, 90+3

Видео голов и обзор матча:

События матча

90’
Ali Albulayhi (Аль-Хиляль) получает красную карточку.
90’
ГОЛ ! Мяч забил Александар Митрович (Аль-Хиляль).
90’
ГОЛ ! Мяч забил Александар Митрович (Аль-Хиляль).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Милинкович-Савич (Аль-Хиляль).
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Александар Митрович Сергей Милинкович-Савич Криштиану Роналду удаление (красная карточка) чемпионат Саудовской Аравии по футболу видео голов и обзор Аль-Хиляль Аль-Наср Эр-Рияд
Источник Sport.ua
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