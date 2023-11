Забитый мяч украинского защитника лондонского «Арсенала» Александр Зинченко в матче 12-го тура Английской Премьер-лиги против «Бернли» (3:0) номинирован на звание лучшего гола чемпионата в ноябре.

Кроме 26-летнего украинца на награду претендуют: нападающий «Вест Хэма» Мохамед Кудус, нападающий «Шеффилда» Камерон Арчер, вингер «Вулверхэмптона» Пабло Сарабия, полузащитник «Брайтон» Симон Адингра, вингер «Челси» Рахим Стерлинг, полузащитник «Кристал Пэлас» Майкл Олисе и нападающий «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо.

ВИДЕО. Гол Александр Зинченко претендует на звание лучшего в АПЛ

Your November GOTM nominees are here!



From acrobatic efforts to vicious volleys, who gets your vote for @premierleague x @Budweiser Goal of the Month❓ pic.twitter.com/2jks5yTukx