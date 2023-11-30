Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Гол Александр Зинченко претендует на звание лучшего в АПЛ
Англия
30 ноября 2023, 15:23 |
1904
1

ВИДЕО. Гол Александр Зинченко претендует на звание лучшего в АПЛ

Защитник «Арсенала» может получить солидную награду

30 ноября 2023, 15:23 |
1904
1
ВИДЕО. Гол Александр Зинченко претендует на звание лучшего в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Забитый мяч украинского защитника лондонского «Арсенала» Александр Зинченко в матче 12-го тура Английской Премьер-лиги против «Бернли» (3:0) номинирован на звание лучшего гола чемпионата в ноябре.

Кроме 26-летнего украинца на награду претендуют: нападающий «Вест Хэма» Мохамед Кудус, нападающий «Шеффилда» Камерон Арчер, вингер «Вулверхэмптона» Пабло Сарабия, полузащитник «Брайтон» Симон Адингра, вингер «Челси» Рахим Стерлинг, полузащитник «Кристал Пэлас» Майкл Олисе и нападающий «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо.

ВИДЕО. Гол Александр Зинченко претендует на звание лучшего в АПЛ

По теме:
Тренер Сандерленда раскритиковал Русина и не внес его в заявку на игру
ВИДЕО. Кто претендует на трофей? Определены полуфиналисты MLS
АРТЕТА после разгрома Ланса: «Я даже не мечтал о таком»
Александр Зинченко Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор лучший гол
Источник Premier League
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирные таблицы ЛЧ. Уже известно 12 из 16 участников плей-офф
Футбол | 30 ноября 2023, 00:30 5
Турнирные таблицы ЛЧ. Уже известно 12 из 16 участников плей-офф
Турнирные таблицы ЛЧ. Уже известно 12 из 16 участников плей-офф

Оставшиеся 4 путевки в 1/8 финала будут разыграны в 6-м туре

SofaScore: Два украинца из Шахтера – в команде недели Лиги чемпионов
Футбол | 30 ноября 2023, 10:41 4
SofaScore: Два украинца из Шахтера – в команде недели Лиги чемпионов
SofaScore: Два украинца из Шахтера – в команде недели Лиги чемпионов

Дмитрий Ризнык и Николай Матвиенко попали в символическую сборную

Джорджина даже не в топ-5. Названы 10 самых богатых женщин футболистов
Футбол | 29.11.2023, 20:12
Джорджина даже не в топ-5. Названы 10 самых богатых женщин футболистов
Джорджина даже не в топ-5. Названы 10 самых богатых женщин футболистов
Лунин отыграл матч Лиги чемпионов, Реал продолжает побеждать
Футбол | 30.11.2023, 00:02
Лунин отыграл матч Лиги чемпионов, Реал продолжает побеждать
Лунин отыграл матч Лиги чемпионов, Реал продолжает побеждать
Тренер Прикарпатья: Беспроигрышная серия из 11 игр добавила нам уверенности
Футбол | 30.11.2023, 16:02
Тренер Прикарпатья: Беспроигрышная серия из 11 игр добавила нам уверенности
Тренер Прикарпатья: Беспроигрышная серия из 11 игр добавила нам уверенности
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
u6464u
я б назвав кращим голом гол Гарначо, це щось неймовірне.
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Я бы его остановил». Леннокс Льюис рассказал, как бы дрался с Усиком
«Я бы его остановил». Леннокс Льюис рассказал, как бы дрался с Усиком
28.11.2023, 20:13 9
Бокс
Дарья БЛАШКО: «Думаю, что все будет хорошо, мы победим»
Дарья БЛАШКО: «Думаю, что все будет хорошо, мы победим»
28.11.2023, 21:54
Биатлон
Возвращение года? Андрей Шевченко может возглавить Милан
Возвращение года? Андрей Шевченко может возглавить Милан
29.11.2023, 16:06 22
Футбол
ФОТО. «4:19 – 4:20». Судаков после победы Шахтера в ЛЧ потроллил Цыганыка
ФОТО. «4:19 – 4:20». Судаков после победы Шахтера в ЛЧ потроллил Цыганыка
28.11.2023, 23:20 38
Футбол
ВИДЕО. Шахтер открыл счет. Матвиенко выиграл воздух после навеса Зубкова
ВИДЕО. Шахтер открыл счет. Матвиенко выиграл воздух после навеса Зубкова
28.11.2023, 20:03
Футбол
ВИДЕО. Крутая реакция Лунина не спасла. Реал пропустил от Наполи
ВИДЕО. Крутая реакция Лунина не спасла. Реал пропустил от Наполи
29.11.2023, 22:25 6
Футбол
Фьюри показал архивное видео из отеля за несколько часов до боя с Кличко
Фьюри показал архивное видео из отеля за несколько часов до боя с Кличко
28.11.2023, 18:36 3
Бокс
Шахтер – Антверпен – 1:0. Как забил Матвиенко. Видео гола и обзор матча
Шахтер – Антверпен – 1:0. Как забил Матвиенко. Видео гола и обзор матча
28.11.2023, 21:43 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем