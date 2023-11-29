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Англия
29 ноября 2023, 17:45 | Обновлено 29 ноября 2023, 18:43
739
0

Миколенко попал в топ игроков АПЛ по ключевому защитному показателю

Попытки отбора Виталия являются одними из самых эффективных в лиге

29 ноября 2023, 17:45 | Обновлено 29 ноября 2023, 18:43
739
0
Миколенко попал в топ игроков АПЛ по ключевому защитному показателю
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко попал в рейтинг игроков Английской Премьер-лиги с самыми эффективными отборами.

Процент успешности отборов определялся соотношение количества отборов к количеству попыток соперником обыграть защитника 1 в 1. Виталий Миколенко в таких ситуациях 34 раза забрал мяч у соперника, но еще в 11 случаях позволил себя пройти. Его коэффициент успешности – 75.6%, что является 13-м показателем в чемпионате.

В этом сезоне АПЛ 24-летний Виталий Миколенко провел 9 матчей за «Эвертон», отметившись 2 забитыми мячами. Он является лучшим игроком клуба по средним оценкам WhoScored.

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Виталий Миколенко Эвертон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу рейтинг
Источник Twitter
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