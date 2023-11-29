Миколенко попал в топ игроков АПЛ по ключевому защитному показателю
Попытки отбора Виталия являются одними из самых эффективных в лиге
Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко попал в рейтинг игроков Английской Премьер-лиги с самыми эффективными отборами.
Процент успешности отборов определялся соотношение количества отборов к количеству попыток соперником обыграть защитника 1 в 1. Виталий Миколенко в таких ситуациях 34 раза забрал мяч у соперника, но еще в 11 случаях позволил себя пройти. Его коэффициент успешности – 75.6%, что является 13-м показателем в чемпионате.
В этом сезоне АПЛ 24-летний Виталий Миколенко провел 9 матчей за «Эвертон», отметившись 2 забитыми мячами. Он является лучшим игроком клуба по средним оценкам WhoScored.
.. And for context -— TheOther14 (@Other14The) November 29, 2023
Leaders in Tackle Success Rate from All20 in the #PL season so far.#Wolves #WHUFC #CPFC #EFC #AFCB #twitterblades #NFFC #LTFC #twitterclarets #AVFC pic.twitter.com/5f7oxdrla4
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