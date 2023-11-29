Возвращение года? Андрей Шевченко может возглавить Милан
Услуги легендарного нападающего были предложены руководству клуба
Легендарный украинский экс-футболист Андрей Шевченко может возглавить «Милан». Его услуги были предложены руководству клуба, сообщает итальянский инсайдер Николо Скира.
47-летний специалист претендует на должность временного тренера «россонери» после возможного увольнения Стефано Пиоли. К сожалению, кандидатура Андрея Николаевича не полностью убеждает руководство «Милана».
Последним местом работы Андрея Шевченко был «Дженоа», во главе которого украинскому тренеру удалось выиграть лишь 1 игру из 11.
Сейчас «Милан» занимает 3-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 26 очков в 13 турах чемпионата. Причиной увольнения Стефано Пиоли может стать невыход в плей-офф Лиги чемпионов. Сейчас «красно-черные» занимают последнее место в своей группе, но с 5 очками за тур до конца все еще претендуют на выход в следующий этап соревнования.
Andriy #Shevchenko has been offered to #ACMilan by some intermediaries as a possible coach until June for the ferryman role, but his profile doesn’t fully convince #Milan’s management. Reminder: Stefano #Pioli’s contract (€4,2M/year) expires in 2025. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) November 29, 2023
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