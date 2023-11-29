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Италия
29 ноября 2023, 16:06 | Обновлено 29 ноября 2023, 16:14
3382
12

Возвращение года? Андрей Шевченко может возглавить Милан

Услуги легендарного нападающего были предложены руководству клуба

29 ноября 2023, 16:06 | Обновлено 29 ноября 2023, 16:14
3382
12
Возвращение года? Андрей Шевченко может возглавить Милан
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Легендарный украинский экс-футболист Андрей Шевченко может возглавить «Милан». Его услуги были предложены руководству клуба, сообщает итальянский инсайдер Николо Скира.

47-летний специалист претендует на должность временного тренера «россонери» после возможного увольнения Стефано Пиоли. К сожалению, кандидатура Андрея Николаевича не полностью убеждает руководство «Милана».

Последним местом работы Андрея Шевченко был «Дженоа», во главе которого украинскому тренеру удалось выиграть лишь 1 игру из 11.

Сейчас «Милан» занимает 3-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 26 очков в 13 турах чемпионата. Причиной увольнения Стефано Пиоли может стать невыход в плей-офф Лиги чемпионов. Сейчас «красно-черные» занимают последнее место в своей группе, но с 5 очками за тур до конца все еще претендуют на выход в следующий этап соревнования.

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Андрей Шевченко Милан Стефано Пиоли назначение тренера чемпионат Италии по футболу Серия A Николо Скира
Источник Николо Скира
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Комментарии 12
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Макс Максов
Буде як Ротань, дві посади поєднувати... Тренер Мілана і керівник УАФ)
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
Владислав Рейский
зря в дженоа сходил, и так котировался не фонтан, а так вообще по нулям в клубном
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+2
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Remark
Мілан-Ю17 тіки шо) І це не хейт.
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0
fifa2020
Скромняжка) Зразо в Сіті треба було пропонувати свої послуги)))))
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-1
Умник
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-1
AK.228
Эээээээ буде президентом УАФ))
І ще, еееееее, скажи де зібране бабло на реконструкцію стадіону у Ірпені !?
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-3
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