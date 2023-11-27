ВИДЕО. Фейр-плей: фола не было. Роналду признался судье, что пенальти нет
В матче 5-го тура Лиги чемпионов Азии Аль-Наср принимает Персеполис из Ирана
В матче 5-го тура Лиги чемпионов Азии саудовский «Аль-Наср» принимает «Персеполис» из Ирана.
Интересный эпизод возник в дебюте игры, на 2-й минуте, когда судья назначил пенальти в ворота гостей после падения в штрафной Криштиану Роналду.
Однако португальский форвард продемонстрировал фейр-плей – указал судье, что фола не было, и рефери матча отменил 11-метровый.
ВИДЕО в Telegram. Роналду признался судье, что фола не было
После первого тайма на табло – ничья, 0:0, игра продолжается.
Фотогалерея эпизода:
Cristiano Ronaldo won a penalty but then told the referee it wasn’t a penaltypic.twitter.com/Na2ePu4J9B— Troll Football Media (@Troll__Footbal) November 27, 2023
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