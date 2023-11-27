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Саудовская Аравия
27 ноября 2023, 21:23 | Обновлено 27 ноября 2023, 21:37
2205
1

ВИДЕО. Фейр-плей: фола не было. Роналду признался судье, что пенальти нет

В матче 5-го тура Лиги чемпионов Азии Аль-Наср принимает Персеполис из Ирана

27 ноября 2023, 21:23 | Обновлено 27 ноября 2023, 21:37
2205
1
ВИДЕО. Фейр-плей: фола не было. Роналду признался судье, что пенальти нет
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 5-го тура Лиги чемпионов Азии саудовский «Аль-Наср» принимает «Персеполис» из Ирана.

Интересный эпизод возник в дебюте игры, на 2-й минуте, когда судья назначил пенальти в ворота гостей после падения в штрафной Криштиану Роналду.

Однако португальский форвард продемонстрировал фейр-плей – указал судье, что фола не было, и рефери матча отменил 11-метровый.

ВИДЕО в Telegram. Роналду признался судье, что фола не было

После первого тайма на табло – ничья, 0:0, игра продолжается.

Фотогалерея эпизода:

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Источник Sport.ua
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