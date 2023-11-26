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Англия
26 ноября 2023, 17:36 | Обновлено 26 ноября 2023, 18:24
700
0

С Миколенко все стабильно. Стартовые составы на матч АПЛ Эвертон – МЮ

Игра начнется в 18:30

26 ноября 2023, 17:36 | Обновлено 26 ноября 2023, 18:24
700
0
С Миколенко все стабильно. Стартовые составы на матч АПЛ Эвертон – МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 26 ноября, «Эвертон» на стадионе «Гудисон Парк» в матче 13-го тура Английской Премьер-лиги примет «Манчестер Юнайтед». Начало матча – в 18:30. Пока что команды занимают 19-е и 8-е места в турнирной таблице соответственно.

Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко начнет матч в основе. Для него это будет 9-я игра подряд с первых минут.

Стали известны стартовые составы команд Шона Дайча и Эрика тен Хага на матч:

«Эвертон»: Пикфорд, Янг, Тарковски, Брантвейт, Миколенко, Гуйе, Гарнер, Дукуре, Харрисон, МакНил, Кальверт-Льюин.

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Далот, Линделеф, Магуайр, Шоу, Майну, МакТоминей, Бруну Фернандеш, Рэшфорд, Гарначо, Марсьяль.

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Виталий Миколенко Эвертон Манчестер Юнайтед Эвертон - Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу стартовые составы
Источник Sport.ua
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