С Миколенко все стабильно. Стартовые составы на матч АПЛ Эвертон – МЮ
Игра начнется в 18:30
Сегодня, 26 ноября, «Эвертон» на стадионе «Гудисон Парк» в матче 13-го тура Английской Премьер-лиги примет «Манчестер Юнайтед». Начало матча – в 18:30. Пока что команды занимают 19-е и 8-е места в турнирной таблице соответственно.
Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко начнет матч в основе. Для него это будет 9-я игра подряд с первых минут.
Стали известны стартовые составы команд Шона Дайча и Эрика тен Хага на матч:
«Эвертон»: Пикфорд, Янг, Тарковски, Брантвейт, Миколенко, Гуйе, Гарнер, Дукуре, Харрисон, МакНил, Кальверт-Льюин.
«Манчестер Юнайтед»: Онана, Далот, Линделеф, Магуайр, Шоу, Майну, МакТоминей, Бруну Фернандеш, Рэшфорд, Гарначо, Марсьяль.
Your Toffees to face United. COYB!!! 👊#EVEMUN pic.twitter.com/TsF7wAD8B3— Everton (@Everton) November 26, 2023
Three changes to your United XI! 🫵🔴#MUFC || #EVEMUN— Manchester United (@ManUtd) November 26, 2023
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