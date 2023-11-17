Бывший игрок Ювентуса станет спортдиректором Марселя
Мехди Бенатия попробует себя в качестве функционера
Бывший игрок туринского «Ювентуса» и мюнхенской «Баварии» Мехди Бенатия станет спортивным директором французского «Марселя», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
36-летний марокканец впервые попробует себя в роли футбольного функционера. Провансальский клуб несколько недель вел с ним переговоры и наконец достиг договоренности. В «Марселе» ожидают, что все необходимые документы будут подписаны уже в начале следующей недели.
За время игры в футбол Мехди Бенатия провел 401 матч на профессиональном уровне, отметившись 25 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. 18 ноября 2021 года он объявил о завершении карьеры.
🚨🔵⚪️ Mehdi Benatia, finally set to be appointed as new Olympique Marseille sporting director. Agreement reached.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 17, 2023
Negotiations took place for weeks, now being sealed as La Provence called.
Understand OM hope to sign all the document/sort details at the beginning of next week. pic.twitter.com/KCQbUwjZ3B
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