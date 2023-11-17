Бывший игрок Ювентуса станет спортдиректором Марселя

Бывший игрок туринского «Ювентуса» и мюнхенской «Баварии» Мехди Бенатия станет спортивным директором французского «Марселя», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

36-летний марокканец впервые попробует себя в роли футбольного функционера. Провансальский клуб несколько недель вел с ним переговоры и наконец достиг договоренности. В «Марселе» ожидают, что все необходимые документы будут подписаны уже в начале следующей недели.

За время игры в футбол Мехди Бенатия провел 401 матч на профессиональном уровне, отметившись 25 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. 18 ноября 2021 года он объявил о завершении карьеры.