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  4. Бывший игрок Ювентуса станет спортдиректором Марселя
Франция
17 ноября 2023, 21:05 |
379
0

Бывший игрок Ювентуса станет спортдиректором Марселя

Мехди Бенатия попробует себя в качестве функционера

17 ноября 2023, 21:05 |
379
0
Бывший игрок Ювентуса станет спортдиректором Марселя
Getty Images/Global Images Ukraine. Мехди Бенатия

Бывший игрок туринского «Ювентуса» и мюнхенской «Баварии» Мехди Бенатия станет спортивным директором французского «Марселя», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

36-летний марокканец впервые попробует себя в роли футбольного функционера. Провансальский клуб несколько недель вел с ним переговоры и наконец достиг договоренности. В «Марселе» ожидают, что все необходимые документы будут подписаны уже в начале следующей недели.

За время игры в футбол Мехди Бенатия провел 401 матч на профессиональном уровне, отметившись 25 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. 18 ноября 2021 года он объявил о завершении карьеры.

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Мехди Бенатия Марсель Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу спортивный директор Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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