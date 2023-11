Судьба Джоковича была на волоске. Синнер обыграл Руне на Итоговом турнире

Итальянский теннисист Янник Синнер (АТР 4) выиграл 3-й матч на Итоговом турнире АТР 2023, который проводится на хардовых покрытиях в помещении в Турине (Италия).

В последнем 3-м туре Зеленой группы итальянец обыграл Хольгера Руне (Дания, ATP 10) в трех сетах за 2 часа и 31 минуту.

АТР Finals 2023. Хард в помещении

Янник Синнер (Италия) – Хольгер Руне (Дания) – 6:2, 5:7, 6:4

Это была третья встреча теннисистов. Янник выиграл у Руне впервые.

Синнер завершил групповой раунд Итогового турнира с 3 победами и вышел в плей-офф с первого места. Ранее он закрыл Стефаноса Циципаса и Новака Джоковича.

Также благодаря победе Янника в полуфинал ATP Finals вышел и Новак Джокович, который ранее выиграл у Хуберта Хуркача. Если бы Руне обыграл Синнера, то вышел бы вместе с итальянцем в полуфинал. Хольгер имел скрытый матчбол в 8-м гейме 3-го сета, но не сумел его реализовать.

К слову, Янник Синнер стал первым итальянским теннисистом в истории, которому удалось пробиться в полуфинал ATP Finals.

All hits NO misses 🎤 @janniksin goes undefeated in group play on home soil, fighting past Rune 6-2, 5-7, 6-4! #NittoATPFinals pic.twitter.com/mqEazhoQbE

This is 🫵 moment, Jannik 🇮🇹@janniksin becomes the first ITALIAN to advance to the semi-finals in the tournament’s 54-year history!#NittoATPFinals pic.twitter.com/0G7dUZf1IV