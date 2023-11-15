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  4. Топ-мотивация. Кейн получит солидный бонус, если забьет 40 голов за сезон
Германия
15 ноября 2023, 15:54 |
1007
0

Топ-мотивация. Кейн получит солидный бонус, если забьет 40 голов за сезон

Секрет результативности англичанина в «Баварии» раскрыт

15 ноября 2023, 15:54 |
1007
0
Топ-мотивация. Кейн получит солидный бонус, если забьет 40 голов за сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Английский нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн получит специальный денежный бонус, если забьет 40 голов за сезон во всех турнирах, сообщает немецкий журналист Кристиан Фальк.

Клуб выплатит 30-летнему страйкеру 250 тысяч евро, если ему удастся пробить планку в 40 забитых мячей. Считаются голы не только в национальном чемпионате, но и в Лиге чемпионов и Кубке Германии, из которого «Бавария» уже вылетела.

Интересно, что по данным Capology Гарри Кейн и так является игроком с самой большой зарплатой в команде. За сезон «Бавария» выплачивает англичанину 25 миллионов евро.

Скорее всего, Гарри Кейн получит свой бонус, ведь в 16 матчах сезона на его счету уже 21 забитый мяч. К тому же нападающий 7 раз сумел ассистировать партнерам.

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Гарри Кейн Бавария Бундеслига чемпионат Германии по футболу зарплаты
Источник Twitter
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