Александр Зинченко попал в команду лучших игроков топ-5 лиг
Игрок «Арсенала» стал лучшим левым защитником уик-энда в топовых лигах
Статистический портал WhoScored объявил команду лучших игроков 10-12 ноября из 5 топовых европейских чемпионатов.
В символическую сборную попал украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко, чье выступление против «Бернли» (3:1) оценили в 8.8 баллов из 10 возможных. Интересно, что его разместили не на привычной позиции левого защитника, а чуть выше.
Максимальную возможную оценку получили сразу 3 игрока: бразильские вингеры «Реала» Родриго и Винисиус Жуниор, а также нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе.
Here are the best performers across Europe's top five leagues using @WhoScored rating system.— ESPN UK (@ESPNUK) November 14, 2023
Would you make any changes? 👀 pic.twitter.com/VbPkJzOWoU
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Соревнования пройдут с 12 по 19 ноября