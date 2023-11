Александр Зинченко попал в команду лучших игроков топ-5 лиг

Статистический портал WhoScored объявил команду лучших игроков 10-12 ноября из 5 топовых европейских чемпионатов.

В символическую сборную попал украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко, чье выступление против «Бернли» (3:1) оценили в 8.8 баллов из 10 возможных. Интересно, что его разместили не на привычной позиции левого защитника, а чуть выше.

Максимальную возможную оценку получили сразу 3 игрока: бразильские вингеры «Реала» Родриго и Винисиус Жуниор, а также нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе.

