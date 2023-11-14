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Англия
14 ноября 2023, 18:55 | Обновлено 14 ноября 2023, 19:57
1391
0

Александр Зинченко попал в команду лучших игроков топ-5 лиг

Игрок «Арсенала» стал лучшим левым защитником уик-энда в топовых лигах

14 ноября 2023, 18:55 | Обновлено 14 ноября 2023, 19:57
1391
0
Александр Зинченко попал в команду лучших игроков топ-5 лиг
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Статистический портал WhoScored объявил команду лучших игроков 10-12 ноября из 5 топовых европейских чемпионатов.

В символическую сборную попал украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко, чье выступление против «Бернли» (3:1) оценили в 8.8 баллов из 10 возможных. Интересно, что его разместили не на привычной позиции левого защитника, а чуть выше.

Максимальную возможную оценку получили сразу 3 игрока: бразильские вингеры «Реала» Родриго и Винисиус Жуниор, а также нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе.

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Александр Зинченко Пауло Гассанига Виктор Линделеф Маркиньос Лерой Сане Джон Макгинн Томаш Соучек Родриго Гоес Винисиус Жуниор Килиан Мбаппе Арсенал Лондон WhoScored символическая сборная
Источник WhoScored
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