Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Сложная турнирная ситуация». Таловеров – про дебют в Плимуте и MVP
Англия
03 февраля 2025, 13:24 |
280
1

«Сложная турнирная ситуация». Таловеров – про дебют в Плимуте и MVP

Максим Таловеров поделился статуэткой лучшего игрока матча с партнером

03 февраля 2025, 13:24 |
280
1
«Сложная турнирная ситуация». Таловеров – про дебют в Плимуте и MVP
Плимут. Максим Таловеров

Украинский защитник «Плимута» Максим Таловеров прокомментировал свой дебют за команду и звание MVP:

– Какие впечатления от дебюта за «Плимут», почувствовали этот дух английского футбола? Зрительно в трансляции показалось, что вы прямо кайфовали на поле.

– Последние три дня были очень насыщены переговорами, перелетами, визовыми вопросами и бытовыми вещами, поэтому не было возможности ощутить дух. Впереди много игр, чтобы насладиться атмосферой английских стадионов. С командой провел одну тренировку, на следующий день уже был матч. Если честно, соскучился по игре. Атмосфера на стадионе была незабываемой.

– Уже завирусилось видео, как вы отдали приз MVP матча Райану Харди. Удалось быстро адаптироваться в коллективе?

– Мы добились победы благодаря двум голам моего партнера, который вышел на замену. Да, сыграли дисциплинированно в защите, наверное, поэтому лига решила отдать мне приз – а я решил сделать приятный подарок Харди. У команды сложная турнирная ситуация, поэтому мы должны концентрироваться на главных задачах.

В первом матче Максима за клуб «Плимут» одолел «Вест Бромвич» со счетом 2:1.

Ранее сообщалось о том, что украинский защитник «Плимута» Максим Таловеров признался, советовался ли с Ребровым перед переходом.

По теме:
Льюис-Скелли и Итан Нванери отметились особым достижением в АПЛ
Тоттенхэм впервые с декабря 2024 года выиграл матч Премьер-лиги
Впервые с 2007 Ман Сити пропустил 5 мячей от команды большой шестерки АПЛ
Максим Таловеров Плимут Чемпионшип чемпионат Англии по футболу лучший игрок
Данііл Киріяка Источник: Трибуна
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Камбек не удался. Ястремская в борьбе проиграла финальный матч в Линце
Теннис | 02 февраля 2025, 17:22 61
Камбек не удался. Ястремская в борьбе проиграла финальный матч в Линце
Камбек не удался. Ястремская в борьбе проиграла финальный матч в Линце

Даяна в трех сетах проиграла Екатерине Александровой в финале пятисотника

КРАСЮК: «Я думаю он проиграет. Я не вижу смысла Усику драться с...»
Бокс | 03 февраля 2025, 08:45 0
КРАСЮК: «Я думаю он проиграет. Я не вижу смысла Усику драться с...»
КРАСЮК: «Я думаю он проиграет. Я не вижу смысла Усику драться с...»

Промоутер сделал прогноз на бой Дюбуа – Паркер

Его не отпустили в Англию. Лидер Динамо продлит контракт с клубом
Футбол | 03.02.2025, 13:01
Его не отпустили в Англию. Лидер Динамо продлит контракт с клубом
Его не отпустили в Англию. Лидер Динамо продлит контракт с клубом
Стало известно, сколько заработала Ястремская за выход в финал в Линце
Теннис | 02.02.2025, 19:25
Стало известно, сколько заработала Ястремская за выход в финал в Линце
Стало известно, сколько заработала Ястремская за выход в финал в Линце
Продажа не исключается. Нападающий Ромы привлекает внимание Ман Юнайтед
Футбол | 03.02.2025, 14:07
Продажа не исключается. Нападающий Ромы привлекает внимание Ман Юнайтед
Продажа не исключается. Нападающий Ромы привлекает внимание Ман Юнайтед
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mark4854590
Плімуту буде дуже важко утриматись в Чемпіоншипі. Хоча попереду ще третина дистанції. В Таловєров непогано дебютував
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
UFC. Поддержка Роналду не помогла. Первое поражение в карьере россиянина
UFC. Поддержка Роналду не помогла. Первое поражение в карьере россиянина
01.02.2025, 21:20 7
MMA
Экс-игрок Шахтера отказался от вызова в сборную Украины. Известно, почему
Экс-игрок Шахтера отказался от вызова в сборную Украины. Известно, почему
01.02.2025, 12:04 9
Футбол
Динамо получило официальное предложение от клуба АПЛ о переходе Бражко
Динамо получило официальное предложение от клуба АПЛ о переходе Бражко
01.02.2025, 14:40 116
Футбол
Журнал Аль-Шейха анонсировал возвращение Кличко. Известно, когда будет бой
Журнал Аль-Шейха анонсировал возвращение Кличко. Известно, когда будет бой
02.02.2025, 08:33 16
Бокс
ПАРКЕР – о реванше Усик – Фьюри: Видел собственными глазами. Он доминировал
ПАРКЕР – о реванше Усик – Фьюри: Видел собственными глазами. Он доминировал
01.02.2025, 09:22
Бокс
Легенда АПЛ считает, что украинец может стать лучшим вратарем в мире
Легенда АПЛ считает, что украинец может стать лучшим вратарем в мире
01.02.2025, 20:52 8
Футбол
Супертяж-гигант: «Я нокаутирую Усика в шестом раунде»
Супертяж-гигант: «Я нокаутирую Усика в шестом раунде»
03.02.2025, 07:50 2
Бокс
Стало известно, за сколько самый богатый клуб в мире хочет купить Забарного
Стало известно, за сколько самый богатый клуб в мире хочет купить Забарного
01.02.2025, 09:01 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем