«Сложная турнирная ситуация». Таловеров – про дебют в Плимуте и MVP

Украинский защитник «Плимута» Максим Таловеров прокомментировал свой дебют за команду и звание MVP:

– Какие впечатления от дебюта за «Плимут», почувствовали этот дух английского футбола? Зрительно в трансляции показалось, что вы прямо кайфовали на поле.

– Последние три дня были очень насыщены переговорами, перелетами, визовыми вопросами и бытовыми вещами, поэтому не было возможности ощутить дух. Впереди много игр, чтобы насладиться атмосферой английских стадионов. С командой провел одну тренировку, на следующий день уже был матч. Если честно, соскучился по игре. Атмосфера на стадионе была незабываемой.

– Уже завирусилось видео, как вы отдали приз MVP матча Райану Харди. Удалось быстро адаптироваться в коллективе?

– Мы добились победы благодаря двум голам моего партнера, который вышел на замену. Да, сыграли дисциплинированно в защите, наверное, поэтому лига решила отдать мне приз – а я решил сделать приятный подарок Харди. У команды сложная турнирная ситуация, поэтому мы должны концентрироваться на главных задачах.

В первом матче Максима за клуб «Плимут» одолел «Вест Бромвич» со счетом 2:1.

Ранее сообщалось о том, что украинский защитник «Плимута» Максим Таловеров признался, советовался ли с Ребровым перед переходом.