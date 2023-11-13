Эдерсон получил травму. Сборная Бразилии довызвала другого голкипера
В сборную довызван вратарь Бенто, выступаюший за «Атлетико Паранаэнсе»
Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон и-за травмы не сможет сыграть за сборную Бразилии в ближайших ноябрьских матчах.
30-летний голкипер был травмирован в сверхрезультативном матче Ман Сити против Челси в 12-м туре (4:4).
На замену ему в сборную Бразилии был довызван вратарь Бенто, который выступает за «Атлетико Паранаэнсе».
Сборную Бразилии ждут матча отбора ЧМ-2026 против Колумбии (17 ноября) и Аргентины (22 ноября).
🔵🇧🇷 City GK Ederson has withdrawn from Brazil after sustaining an injury to his left foot in the game vs Chelsea.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 13, 2023
Bento replaces Ederson, Brazil confirm. pic.twitter.com/IPc5sRNJLt
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