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  4. Эдерсон получил травму. Сборная Бразилии довызвала другого голкипера
Чемпионат мира
13 ноября 2023, 21:50 | Обновлено 13 ноября 2023, 21:53
504
1

Эдерсон получил травму. Сборная Бразилии довызвала другого голкипера

В сборную довызван вратарь Бенто, выступаюший за «Атлетико Паранаэнсе»

13 ноября 2023, 21:50 | Обновлено 13 ноября 2023, 21:53
504
1
Эдерсон получил травму. Сборная Бразилии довызвала другого голкипера
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдерсон

Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон и-за травмы не сможет сыграть за сборную Бразилии в ближайших ноябрьских матчах.

30-летний голкипер был травмирован в сверхрезультативном матче Ман Сити против Челси в 12-м туре (4:4).

На замену ему в сборную Бразилии был довызван вратарь Бенто, который выступает за «Атлетико Паранаэнсе».

Сборную Бразилии ждут матча отбора ЧМ-2026 против Колумбии (17 ноября) и Аргентины (22 ноября).

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Андрей Кан
Там є Аліссон. Навіщо їм Едерсон.. 
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