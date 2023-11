Эдерсон получил травму. Сборная Бразилии довызвала другого голкипера

Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон и-за травмы не сможет сыграть за сборную Бразилии в ближайших ноябрьских матчах.

30-летний голкипер был травмирован в сверхрезультативном матче Ман Сити против Челси в 12-м туре (4:4).

На замену ему в сборную Бразилии был довызван вратарь Бенто, который выступает за «Атлетико Паранаэнсе».

Сборную Бразилии ждут матча отбора ЧМ-2026 против Колумбии (17 ноября) и Аргентины (22 ноября).

