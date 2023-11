ВИДЕО. Настоящее безумие. Как фанаты Мальме праздновали чемпионство

Вчера, 12 ноября завершился чемпионат Швеции 2023 года (турнир проводится по системе весна – осень). Развязка получилась максимально горячей: два претендента на титул, «Мальме» и «Эльфсборг», встречались между собой в последнем туре.

«Эльфсборг» подходил к матчу с преимуществом в три очка, и «Мальме» нужна была только победа, чтобы завоевать титул по дополнительным показателям.

И «Мальме» эту победу таки одержал перед домашней публикой. Празднование чемпионства превратилось в настоящее безумие: сразу после финального свистка тысячи фанатов «Мальме» выбежали на поле и праздновали победу вместе с игроками команды:

Absolutely delighted for @PJansson5 and @Malmo_FF well done. pic.twitter.com/xT4YxBXaeD