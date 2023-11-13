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13 ноября 2023, 15:51 |
488
0

ВИДЕО. Настоящее безумие. Как фанаты Мальме праздновали чемпионство

Команда в решающем матче победила «Эльфсборг»

13 ноября 2023, 15:51 |
488
0
ВИДЕО. Настоящее безумие. Как фанаты Мальме праздновали чемпионство
Getty Images/Global Images Ukraine

Вчера, 12 ноября завершился чемпионат Швеции 2023 года (турнир проводится по системе весна – осень). Развязка получилась максимально горячей: два претендента на титул, «Мальме» и «Эльфсборг», встречались между собой в последнем туре.

«Эльфсборг» подходил к матчу с преимуществом в три очка, и «Мальме» нужна была только победа, чтобы завоевать титул по дополнительным показателям.

И «Мальме» эту победу таки одержал перед домашней публикой. Празднование чемпионства превратилось в настоящее безумие: сразу после финального свистка тысячи фанатов «Мальме» выбежали на поле и праздновали победу вместе с игроками команды:

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Мальме Эльфсборг чемпионат Швеции по футболу видео фанаты
Источник Twitter
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