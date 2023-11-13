ФОТО. Появились первые изображения официального мяча Евро-2024
Мяч от «Adidas» получил название «Fussballiebe»
Английский дизайнер Джек Хэндерсон опубликовал первые изображения официального мяча чемпионата Европы 2024.
Мяч от компании «Adidas» получил название «Fussballiebe», что в переводе с немецкого означает «Любовь к футболу».
«Похоже, «Adidas» преждевременно выставили мяч Евро 2024 в продажу в Новой Зеландии», – написал Хэндерсон.
Официальная презентация мяча Евро-2024 пройдет в субботу, 2 декабря 2023 года, во время жеребьевки финального турнира, который пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.
Seems like the Euro 2024 ball has been put on sale early by adidas in New Zealand pic.twitter.com/U3P23rTppo— Jack Henderson (@hendocfc) November 10, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Карло не знает, был ли он несправедлив к Андрею
Главный тренер «Манчестер Сити» – о феерическом поединке против «Челси» (4:4).