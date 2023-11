ФОТО. Появились первые изображения официального мяча Евро-2024

Английский дизайнер Джек Хэндерсон опубликовал первые изображения официального мяча чемпионата Европы 2024.

Мяч от компании «Adidas» получил название «Fussballiebe», что в переводе с немецкого означает «Любовь к футболу».

«Похоже, «Adidas» преждевременно выставили мяч Евро 2024 в продажу в Новой Зеландии», – написал Хэндерсон.

Официальная презентация мяча Евро-2024 пройдет в субботу, 2 декабря 2023 года, во время жеребьевки финального турнира, который пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.

