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Чемпионат Европы
13 ноября 2023, 15:11 | Обновлено 13 ноября 2023, 15:12
308
1

ФОТО. Появились первые изображения официального мяча Евро-2024

Мяч от «Adidas» получил название «Fussballiebe»

13 ноября 2023, 15:11 | Обновлено 13 ноября 2023, 15:12
308
1
ФОТО. Появились первые изображения официального мяча Евро-2024
Twitter (Джек Хэндерсон)

Английский дизайнер Джек Хэндерсон опубликовал первые изображения официального мяча чемпионата Европы 2024.

Мяч от компании «Adidas» получил название «Fussballiebe», что в переводе с немецкого означает «Любовь к футболу».

«Похоже, «Adidas» преждевременно выставили мяч Евро 2024 в продажу в Новой Зеландии», – написал Хэндерсон.

Официальная презентация мяча Евро-2024 пройдет в субботу, 2 декабря 2023 года, во время жеребьевки финального турнира, который пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.

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Евро-2024 Adidas мячи
Источник Twitter
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naverland
Пупырышки как у мяча гольф. Значит скорость будет сумасшедшая. 
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