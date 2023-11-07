ВИДЕО. Тренер Торино показал средний палец фанатам своей команды
Между командой и тифози сейчас напряженные отношения
Вчера «Торино» в 11-м туре Серии А дома обыграл «Сассуоло» со счетом 2:1. Ультрас «Быков» в последнее время резко критиковали команду за результаты, и в знак протеста пришли на матч с 15-минутным опозданием.
Главный тренер «Торино» Иван Юрич отсутствовал на скамейке запасных своей команды из-за дисквалификации, и смотрел матч из ВИП-ложи на стадионе.
После финального свистка Юрич очень эмоционально праздновал победу, и показал средние пальцы своих рук в направлении трибуны ультрас «Торино». Этот момент попал в телетрансляцию:
Torino coach Ivan Juric made his feelings towards the clubs Curva Maradona clearly known last night….. pic.twitter.com/I0e3iL2ZEs— Italian Football News 🇮🇹 (@footitalia1) November 7, 2023
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