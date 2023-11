ВИДЕО. Тренер Торино показал средний палец фанатам своей команды

Вчера «Торино» в 11-м туре Серии А дома обыграл «Сассуоло» со счетом 2:1. Ультрас «Быков» в последнее время резко критиковали команду за результаты, и в знак протеста пришли на матч с 15-минутным опозданием.

Главный тренер «Торино» Иван Юрич отсутствовал на скамейке запасных своей команды из-за дисквалификации, и смотрел матч из ВИП-ложи на стадионе.

После финального свистка Юрич очень эмоционально праздновал победу, и показал средние пальцы своих рук в направлении трибуны ультрас «Торино». Этот момент попал в телетрансляцию:

Torino coach Ivan Juric made his feelings towards the clubs Curva Maradona clearly known last night….. pic.twitter.com/I0e3iL2ZEs