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  4. ВИДЕО. Тренер Торино показал средний палец фанатам своей команды
Италия
07 ноября 2023, 19:23 |
341
0

ВИДЕО. Тренер Торино показал средний палец фанатам своей команды

Между командой и тифози сейчас напряженные отношения

07 ноября 2023, 19:23 |
341
0
ВИДЕО. Тренер Торино показал средний палец фанатам своей команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Юрич (слева)

Вчера «Торино» в 11-м туре Серии А дома обыграл «Сассуоло» со счетом 2:1. Ультрас «Быков» в последнее время резко критиковали команду за результаты, и в знак протеста пришли на матч с 15-минутным опозданием.

Главный тренер «Торино» Иван Юрич отсутствовал на скамейке запасных своей команды из-за дисквалификации, и смотрел матч из ВИП-ложи на стадионе.

После финального свистка Юрич очень эмоционально праздновал победу, и показал средние пальцы своих рук в направлении трибуны ультрас «Торино». Этот момент попал в телетрансляцию:

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Торино Иван Юрич фанаты Серия A видео
Источник Sport.ua
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