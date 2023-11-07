Эмполи с Коваленко проиграл Фрозиноне, Торино победило Сассуоло

6 ноября состоялись матчи 11-го тура чемпионата Италии по футболу.

«Фрозиноне» на домашнем поле победил «Эмполи». Украинский полузащитник гостей Виктор Коваленко появился на поле на 77-й минуте и результативными действиями не отметился. Туринский «Торино» благодаря точному попаданию Николая Влашича победил «Сассуоло».

Серия А. 11-й тур. 6 ноября

Торино – Сассуоло – 2:1

Голы: Санабрия, 5, Влашич, 68 – Торствед, 18.

Фрозиноне – Эмполи – 2:1

Голы: Куни, 58, Арийон Ибрагимович, 74 – Капуто, 86.

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