Эмполи с Коваленко проиграл Фрозиноне, Торино победило Сассуоло
Состоялись заключительные матчи 11-го тура Серии А
6 ноября состоялись матчи 11-го тура чемпионата Италии по футболу.
«Фрозиноне» на домашнем поле победил «Эмполи». Украинский полузащитник гостей Виктор Коваленко появился на поле на 77-й минуте и результативными действиями не отметился. Туринский «Торино» благодаря точному попаданию Николая Влашича победил «Сассуоло».
Серия А. 11-й тур. 6 ноября
Торино – Сассуоло – 2:1
Голы: Санабрия, 5, Влашич, 68 – Торствед, 18.
Фрозиноне – Эмполи – 2:1
Голы: Куни, 58, Арийон Ибрагимович, 74 – Капуто, 86.
𝐅𝐔𝐋𝐋 𝐓𝐈𝐌𝐄 2-1 #FrosinoneEmpoli— Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) November 6, 2023
Il Frosinone supera 2-1 gli azzurri: giallazzurri avanti prima con Cuni poi con Ibrahimovic, accorcia Caputo nel finale pic.twitter.com/PO7x07HZK4
𝗩𝗜𝗡𝗖𝗜𝗔𝗠𝗢 𝗡𝗢𝗜 ❤️🔥#SFT | #TorinoSassuolo pic.twitter.com/63FOENnHT9— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) November 6, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команды продолжат матч УПЛ после вынужденной паузы
Ига в двух сетах уверенно обыграла Арину в полуфинале Итогового турнира WTA 2023