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Англия
20 декабря 2024, 16:31 |
971
1

Джон Оби Микел высказался о Мудрике и допинге. Вспомнил об ответственности

Экс-хавбек «Челси» убежден, что каждый футболист несет ответственность за свой организм

20 декабря 2024, 16:31 |
971
1
Джон Оби Микел высказался о Мудрике и допинге. Вспомнил об ответственности
Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Оби Микел

Бывший полузащитник «Челси» Джон Оби Микел прокомментировал ситуацию с обнаруженным допингом в организме украинского вингера «синих» Михаила Мудрика, подчеркнув, что любой футболист должен отвечать за все, что попадает в его организм.

«Надеюсь, что он невиновен. Я помню, когда еще был игроком, если кто-то предлагал мне что-нибудь, то прежде всего я спрашивал: «Что это?» Я отвечаю за все, что попадает в мой организм, что я ем и все такое. Даже если кто-то приходит и говорит: «Это может дать тебе вот такой вот эффект».

«Люди вокруг будут предлагать всякую всячину, друзья, друзья друзей, они будут говорить: «Слушай, это даст тебе на один или два процента больше в твоей производительности, но я обязательно должен уточнить, законно ли это».

«В подобных случаях [как с Мудриком], как я всегда говорил, футболист остается невиновен, пока не доказано обратное», – заявил нигериец.

Ранее сообщалось, что «Челси» может подать иск против УАФ по делу Мудрика, если вингер получит длительную дисквалификацию.

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Джон Оби Микел Михаил Мудрик Челси допинг чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Алексей Сливченко Источник: Instagram
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Комментарии 1
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Harun Bakircioğlu
Не, ну он конечно не высокого ума, но и не полный кретин, чтобы запихивать в себя таблетки, которые дают друзья друзей.
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