Джон Оби Микел высказался о Мудрике и допинге. Вспомнил об ответственности

Бывший полузащитник «Челси» Джон Оби Микел прокомментировал ситуацию с обнаруженным допингом в организме украинского вингера «синих» Михаила Мудрика, подчеркнув, что любой футболист должен отвечать за все, что попадает в его организм.

«Надеюсь, что он невиновен. Я помню, когда еще был игроком, если кто-то предлагал мне что-нибудь, то прежде всего я спрашивал: «Что это?» Я отвечаю за все, что попадает в мой организм, что я ем и все такое. Даже если кто-то приходит и говорит: «Это может дать тебе вот такой вот эффект».

«Люди вокруг будут предлагать всякую всячину, друзья, друзья друзей, они будут говорить: «Слушай, это даст тебе на один или два процента больше в твоей производительности, но я обязательно должен уточнить, законно ли это».

«В подобных случаях [как с Мудриком], как я всегда говорил, футболист остается невиновен, пока не доказано обратное», – заявил нигериец.

Ранее сообщалось, что «Челси» может подать иск против УАФ по делу Мудрика, если вингер получит длительную дисквалификацию.