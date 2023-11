Ига СВЕНТЕК: «Джесс, поздравляю тебя. Мы сыграем еще много финалов вместе»

Польская теннисистка Ига Свентек прокомментировала победу на Итоговом турнире WTA 2023:

«Спасибо вам, ребята, за то, что поддерживали нас. Несмотря на то, что эта неделя была нелёгкой, вы сделали её особенной для нас.

Джесс, я хочу поздравить тебя с успешным проведением сезона. Играть против тебя никогда не было легко. Надеюсь, мы обе будем прогрессировать и сыграем ещё много финалов вместе.

Я хочу поблагодарить свою семью и команду. Мой папа здесь… Спасибо, что пришли и поддержали. Команда, которая была со мной весь сезон. У нас было много взлетов и падений. Это наверняка подъём», – сказала Ига.

В финале WTA Finals Свентек в двух сетах разгромила Джессику Пегулу.

Iga Swiatek thanks her family & team after winning WTA Finals & reclaiming world #1 ranking:



“I want to thank my family and team. My dad is here… Thanks for coming & supporting. Everyone at home. The team that’s been with me the whole season. We had many ups and downs. This is… pic.twitter.com/2dY0F7H4Hc