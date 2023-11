Лидер защиты Баварии получил травму

Защитник немецкой «Баварии» Матейс Де Лигт получил травму, сообщает Фабрицио Романо.

Характер травмы 24-летнего нидерландца не сообщается. Травма Де Лигта добавит причины для расстройства главного тренера «Баварии» Томаса Тухеля, поскольку команду в этом сезоне преследуют травмы.

В нынешнем сезоне в составе «Баварии» Матейс Де Лигт сыграл восемь матчей, в которых забил один гол.

Отметим, что к тренировкам в общей группе после травм вернулись полузащитник Леон Горецка, а также защитники Дайо Упамекано и Рафаэль Геррейро. Продолжает восстановление форвард Кингсли Коман, у которого проблемы со щиколоткой.

🚨🔴 Bad news for Bayern as Matthijs de Ligt comes off the pitch due to injury.



Thomas Tuchel looks disappointed as Bayern have been really unlucky with injuries this season. pic.twitter.com/ZsnGFBJfX1