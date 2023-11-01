Лидер защиты Баварии получил травму
Матейс де Лигт стал пятым травмированным игроком «Баварии» в нынешнем сезоне
Защитник немецкой «Баварии» Матейс Де Лигт получил травму, сообщает Фабрицио Романо.
Характер травмы 24-летнего нидерландца не сообщается. Травма Де Лигта добавит причины для расстройства главного тренера «Баварии» Томаса Тухеля, поскольку команду в этом сезоне преследуют травмы.
В нынешнем сезоне в составе «Баварии» Матейс Де Лигт сыграл восемь матчей, в которых забил один гол.
Отметим, что к тренировкам в общей группе после травм вернулись полузащитник Леон Горецка, а также защитники Дайо Упамекано и Рафаэль Геррейро. Продолжает восстановление форвард Кингсли Коман, у которого проблемы со щиколоткой.
🚨🔴 Bad news for Bayern as Matthijs de Ligt comes off the pitch due to injury.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 1, 2023
Thomas Tuchel looks disappointed as Bayern have been really unlucky with injuries this season. pic.twitter.com/ZsnGFBJfX1
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