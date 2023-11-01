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Германия
01 ноября 2023, 22:45 | Обновлено 01 ноября 2023, 23:08
416
0

Лидер защиты Баварии получил травму

Матейс де Лигт стал пятым травмированным игроком «Баварии» в нынешнем сезоне

01 ноября 2023, 22:45 | Обновлено 01 ноября 2023, 23:08
416
0
Лидер защиты Баварии получил травму
Twitter (Фабриціо Романо). Матейс Де Лигт

Защитник немецкой «Баварии» Матейс Де Лигт получил травму, сообщает Фабрицио Романо.

Характер травмы 24-летнего нидерландца не сообщается. Травма Де Лигта добавит причины для расстройства главного тренера «Баварии» Томаса Тухеля, поскольку команду в этом сезоне преследуют травмы.

В нынешнем сезоне в составе «Баварии» Матейс Де Лигт сыграл восемь матчей, в которых забил один гол.

Отметим, что к тренировкам в общей группе после травм вернулись полузащитник Леон Горецка, а также защитники Дайо Упамекано и Рафаэль Геррейро. Продолжает восстановление форвард Кингсли Коман, у которого проблемы со щиколоткой.

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Бавария Маттейс де Лигт травма Бундеслига Фабрицио Романо чемпионат Германии по футболу
Источник Фабрицио Романо
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