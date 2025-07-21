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Профессиональный бокс
21 июля 2025, 12:29 | Обновлено 21 июля 2025, 12:51
5438
1

Влада Зинченко удивила признанием после безумной победы Усика над Дюбуа

Жена Зинченко заявила, что впервые смотрела бой вживую

21 июля 2025, 12:29 | Обновлено 21 июля 2025, 12:51
5438
1
Влада Зинченко удивила признанием после безумной победы Усика над Дюбуа
Instagram.

В ночь на 20 июля в Лондоне состоялся вечер бокса, в главном событии которого встретились представители супертяжелого веса. Вечер бокса был организован влиятельным промоутером Фрэнком Уорреном.

На ринге сошлись обладатель титулов WBC, WBO и WBA Александр Усик и чемпион мира по версии IBF Даниэль Дюбуа. Украинский боксер нокаутировал соперника в пятом раунде и в третий раз в карьере завоевал все четыре пояса.

На победу украинского чемпиона отреагировала жена Александра Зинченко. Влада признались, что впервые смотрела боксерский поединок вживую.

«Кстати, это было мой первый бой вживую. Эмоции не передать словами», – коротко резюмировала Влада.

На нашем сайте доступен обзор боя Усик – Дюбуа, в котором украинец не оставил шансов дерзкому британцу.

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Влада Зинченко (Седан) бокс Александр Усик Александр Усик - Даниель Дюбуа Даниель Дюбуа
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Ярослав Яр
Очень удивила...
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