ФОТО. Горячая украинская журналистка реализовала свою мечту на бою Усика
Дарья Бондарь поделилась памятными моментами
Журналистка «Шахтер-TV» и жена футболиста донетчан Валерия Бондаря, Дарья Бондарь, рассказала о своем визите боя Усик-Дюбуа.
Красавица опубликовала фото и видео с ивента, и заявила, что реализовала свою мечту:
«Вчера был яркий и победный вечер для всех украинцев на Уэмбли 🥊 @usykaa — абсолютный чемпион мира. Он снова показал миру силу, несокрушимость и достоинство украинского народа. Для меня это была настоящая детская мечта — увидеть вживую бокс такого масштаба. И я невероятно счастлива, что именно в этот раз всё сложилось так идеально 😍 @usykaa, спасибо за эту победу! Безмерно гордимся», – написала журналистка в Instagram.
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Дарья за вечер успела встретиться с певицами DOROFEEVA и Поляковой, и также – экс-футболистом Денисом Бойко.
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