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Лига конференций
21 июля 2025, 07:39 | Обновлено 21 июля 2025, 07:45
323
0

Жеребьевка Q3 Лиги конференций. Александрия и Полесье. Смотреть онлайн LIVE

21 июля в 15:00 состоится жеребьевка 3-го раунда квалификации ЛЕ

21 июля 2025, 07:39 | Обновлено 21 июля 2025, 07:45
323
0
Жеребьевка Q3 Лиги конференций. Александрия и Полесье. Смотреть онлайн LIVE
УЕФА

21 июля в 15:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 3-го раунда квалификации Лиги конференций 2025/26.

Полесье и Александрия узнают потенциальных соперников в 3-м раунде (Q3) отбора Лиги конференций.

Все самые яркие моменты доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Для выхода в Q3 Александрии нужно пройти Партизан из Белграда в Q2 ЛК (матчи 24 и 31 июля).

Чтобы принять участие в Q3, Полесью нужно обыграть команду Санта-Колома из Андорра в Q2 ЛК (матчи 24 и 31 июля).

Пара с участием Александрии входит в число сеяных команд при жеребьевке Q3, а Полесье – в списке несеяных в этом раунде Q3.

Также потенциального соперника узнает донецкий Шахтер на случай поражения от турецкого Бешикташа в Q2 ЛЕ.

За несколько часов до жеребьевки УЕФА может ограничить число возможных соперников до нескольких вариантов.

Поединки 3-го раунда квалификации Лиги конференций пройдут 7 и 14 августа. Победители выйдут в Q4 ЛК, а проигравшие команды покинут еврокубки.

Жеребьевка Q3 Лиги конференций. Александрия и Полесье. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляция жеребьевки пройдет на официальном сайте УЕФА 21 июля в 15:00

📺 Видеотрансляция

Лига конференций 2025/26

Пары Q2 Лиги конференций, 24 и 31 июля

Корзины посева для Q3 ЛК

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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