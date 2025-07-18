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Лига чемпионов
18 июля 2025, 09:23 | Обновлено 18 июля 2025, 09:56
480
1

Лига конференций. Кто может стать соперниками Александрии и Полесья в Q3

Также соперника в ЛК узнает Шахтер на случай поражения от Бешикташа

18 июля 2025, 09:23 | Обновлено 18 июля 2025, 09:56
480
1
Лига конференций. Кто может стать соперниками Александрии и Полесья в Q3
ФК Полесье. Руслан Ротань

Завершились матчи первого квалификационного раунда (Q1) Лиги конференций и определены пары Q2.

По их итогам определены сеяные и несеяные команды для жеребьевки 3-го раунда квалификации (Q2) Лиги конференций.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Жеребьевка 3-го раунда всех еврокубковых турниров пройдет 21 июля.

Для участия в Q3 ЛК Александрии нужно пройти сербский Партизан в Q2 (матчи 24 и 31 июля). Эта пара получила сеяный статус в Q3, и соперник будет выбран из списка несеяных.

Для участия в Q3 Лиги конференций житомирскому Полесью в Q2 ЛК надо переиграть Санта-Колому из Андорры. Эта пара будет несеяной в Q3 и получит соперника из числа сеяных.

Кроме того, участником Q3 Лиги конференций может стать донецкий Шахтер, если уступит Бешикташу в Q2 Лиги Европы. Проигравший из этой имеет статус сеяного в Q3 ЛК, соперника выберут из несеяных.

Лига конференций УЕФА 2025/26

Квалификация Q3. Основной путь

Сеяные команды

  • Победитель пары Ильвес (Финляндия) – АЗ Алкмаар (Нидерланды)
  • Победитель пары Дечич (Черногория) – Рапид Вена (Австрия)
  • Победитель пары Актобе (Казахстан) – Спарта Прага (Чехия)
  • Победитель пары Черно Море (Болгария) – Истанбул Башакшехир (Турция)
  • Победитель пары Александрия (Украина) – Партизан (Сербия)
  • Проигравший в паре Лугано (Швейцария) – ЧФР Клуж (Румыния)
  • Победитель пары торпедо-белаз жодино (беларусь) – Маккаби Хайфа (Израиль)
  • Победитель пары Сент-Джозефс (Гибралтар) – Шемрок Роверс (Ирландия)
  • Победитель пары Омония (Кипр) – Торпедо Кутаиси (Грузия)
  • Победитель пары АЕК Афины (Греция) – Хапоэль Беэр-Шева (Израиль)
  • Проигравший в паре Бешикташ (Турция) – Шахтер Донецк (Украина)
  • Победитель пары Нови-Пазар (Сербия) – Ягеллония Белосток (Польша)
  • Проигравший в паре Шериф Тирасполь (Молдова) – Утрехт (Нидерланды)
  • Победитель пары Арда (Болгария) – ХИК (Финляндия)
  • Победитель пары Вараждин (Хорватия) – Санта-Клара (Португалия)
  • Победитель пары Астана (Казахстан) – Зимбру Кишинев (Молдова)
  • Победитель пары Хаммарбю (Швеция) – Шарлеруа (Бельгия)
  • Победитель пары Раднички (Сербия) – КИ Клаксвик (Фарерские острова)
  • Победитель пары Влазния (Албания) – Викингур Рейкьявик (Исландия)
  • Победитель пары Зира (Азербайджан) – Хайдук Сплит (Хорватия)
  • Победитель пары Рига (Латвия) – Дила Гори (Грузия)
  • Победитель пары Пакш (Венгрия) – Марибор (Словения)
  • Проигравший в паре Баник Острава (Чехия) – Легия Варшава (Польша)
  • Победитель пары Пюник (Армения) – Дьер (Венгрия)
  • Победитель пары Петрокуб Хынчешты (Молдова) – Сабах (Азербайджан)
  • Победитель пары Хибернианс (Мальта) – Спартак Трнава (Словакия)

Несеяные команды

  • Победитель пары Балкани (Косово) – Флориана (Мальта)
  • Победитель пары Ракув Ченстохова (Польша) – Жилина (Словакия)
  • Победитель пары Русенборг (Норвегия) – Банга (Литва)
  • Победитель пары Викинг (Норвегия) – Копер (Словения)
  • Победитель пары Араз (Азербайджан) – Арис Салоники (Греция)
  • Победитель пары Арарат-Армения (Армения) – Университатя Клуж (Румыния)
  • Проигравший в паре Целе (Словения) – АЕК Ларнака (Кипр)
  • Победитель пары Аустрия Вена (Австрия) – Спаери (Грузия)
  • Победитель пары Вадуц (Лихтенштейн) – Дангенон Свифтс (Северная Ирландия)
  • Проигравший в паре Мидтьюлланд (Дания) – Хиберниан (Шотландия)
  • Победитель пары Данди Юнайтед (Шотландия) – УНА Штрассен (Люксембург)
  • Проигравший в паре Андерлехт (Бельгия) – Хеккен (Швеция)
  • Победитель пары Ларн (Северная Ирландия) – Приштина (Косово)
  • Победитель пары АИК (Швеция) – Пайде Линнамесконд (Эстония)
  • Победитель пары ХБ Торсхавн (Фарерские острова) – Брондбю (Дания)
  • Победитель пары Силькеборг (Дания) – КА Акюрейри (Исландия)
  • Победитель пары Вардар (Северная Македония) – Лозанна (Швейцария)
  • Победитель пары Арис Лимасол (Кипр) – Академия Пушкаша (Венгрия)
  • Победитель пары Сараево (Босния и Герцеговина) – Университатя (Румыния)
  • Победитель пары Сутьеска (Черногория) – Бейтар Иерусалим (Израиль)
  • Победитель пары Сент-Патрикс Атлетик (Ирландия) – Нымме Калью (Эстония)
  • Победитель пары Кауно Жальгирис (Литва) – Валюр (Исландия)
  • Победитель пары Полесье Житомир (Украина) – Санта-Колома (Андорра)
  • Проигравший в паре Левски София (Болгария) – Брага (Португалия)
  • Победитель пары Кошице (Словакия) – неман гродно (беларусь)
  • Победитель пары Атлетик Эскальдес (Андорра) – Динамо Сити (Албания)

Инфографика

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Лига конференций статистические расклады выбор редакции Александрия Полесье Житомир Шахтер Донецк Сент-Патрикс Сутьеска Неман Гродно Санта-Колома Копер Флориана ХИК Хельсинки Торпедо Кутаиси Дила Гори Торпедо-БелАЗ Жодино Кауно Жальгирис Викингур Рейкьявик Нымме Калью Вардар Скопье Петрокуб Хынчешты Пайде Валюр Рейкьявик Пюник КИ Клаксвик Сент-Джозефс Дечич Тузи Атлетик Эскальдес Влазния Ларн Астана Рига Динамо Тирана Данди Юнайтед Жилина Черно Море Варна Викинг Ставангер Брондбю Омония Арис Салоники Ягеллония Белосток Хибернианс (Мальта) Шемрок Роверс Марибор Маккаби Хайфа Сараево Рапид Вена Кошице Араз Нахичевань Университатя Крайова Спарта Прага АЗ Алкмаар Силькеборг Хайдук Сплит АИК Лозанна Дьер Вараждин Банга ХБ Торсхавн АЕК Афины Аустрия Вена Шарлеруа Бейтар Иерусалим Зимбру Кишинев Нови-Пазар Русенборг Академия Пушкаша Арис Лимасол Зира Истанбул Башакшехир Вадуц Арарат-Армения Хаммарбю Санта-Клара Ракув Ченстохова Балкани Сува-Река Арда Кырджали Раднички Крагуевац Акюрейри Университатя Клуж-Напока
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Victor673256ua
По передматчевим розкладам здається, що Александрія не зможе пройти Партизан
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