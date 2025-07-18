Лига конференций. Кто может стать соперниками Александрии и Полесья в Q3

Завершились матчи первого квалификационного раунда (Q1) Лиги конференций и определены пары Q2.

По их итогам определены сеяные и несеяные команды для жеребьевки 3-го раунда квалификации (Q2) Лиги конференций.

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Жеребьевка 3-го раунда всех еврокубковых турниров пройдет 21 июля.

Для участия в Q3 ЛК Александрии нужно пройти сербский Партизан в Q2 (матчи 24 и 31 июля). Эта пара получила сеяный статус в Q3, и соперник будет выбран из списка несеяных.

Для участия в Q3 Лиги конференций житомирскому Полесью в Q2 ЛК надо переиграть Санта-Колому из Андорры. Эта пара будет несеяной в Q3 и получит соперника из числа сеяных.

Кроме того, участником Q3 Лиги конференций может стать донецкий Шахтер, если уступит Бешикташу в Q2 Лиги Европы. Проигравший из этой имеет статус сеяного в Q3 ЛК, соперника выберут из несеяных.

Лига конференций УЕФА 2025/26

Квалификация Q3. Основной путь

Сеяные команды

Победитель пары Ильвес (Финляндия) – АЗ Алкмаар (Нидерланды)

Победитель пары Дечич (Черногория) – Рапид Вена (Австрия)

Победитель пары Актобе (Казахстан) – Спарта Прага (Чехия)

Победитель пары Черно Море (Болгария) – Истанбул Башакшехир (Турция)

Победитель пары Александрия (Украина) – Партизан (Сербия)

(Украина) – Партизан (Сербия) Проигравший в паре Лугано (Швейцария) – ЧФР Клуж (Румыния)

Победитель пары торпедо-белаз жодино (беларусь) – Маккаби Хайфа (Израиль)

Победитель пары Сент-Джозефс (Гибралтар) – Шемрок Роверс (Ирландия)

Победитель пары Омония (Кипр) – Торпедо Кутаиси (Грузия)

Победитель пары АЕК Афины (Греция) – Хапоэль Беэр-Шева (Израиль)

Проигравший в паре Бешикташ (Турция) – Шахтер Донецк (Украина)

(Украина) Победитель пары Нови-Пазар (Сербия) – Ягеллония Белосток (Польша)

Проигравший в паре Шериф Тирасполь (Молдова) – Утрехт (Нидерланды)

Победитель пары Арда (Болгария) – ХИК (Финляндия)

Победитель пары Вараждин (Хорватия) – Санта-Клара (Португалия)

Победитель пары Астана (Казахстан) – Зимбру Кишинев (Молдова)

Победитель пары Хаммарбю (Швеция) – Шарлеруа (Бельгия)

Победитель пары Раднички (Сербия) – КИ Клаксвик (Фарерские острова)

Победитель пары Влазния (Албания) – Викингур Рейкьявик (Исландия)

Победитель пары Зира (Азербайджан) – Хайдук Сплит (Хорватия)

Победитель пары Рига (Латвия) – Дила Гори (Грузия)

Победитель пары Пакш (Венгрия) – Марибор (Словения)

Проигравший в паре Баник Острава (Чехия) – Легия Варшава (Польша)

Победитель пары Пюник (Армения) – Дьер (Венгрия)

Победитель пары Петрокуб Хынчешты (Молдова) – Сабах (Азербайджан)

Победитель пары Хибернианс (Мальта) – Спартак Трнава (Словакия)

Несеяные команды

Победитель пары Балкани (Косово) – Флориана (Мальта)

Победитель пары Ракув Ченстохова (Польша) – Жилина (Словакия)

Победитель пары Русенборг (Норвегия) – Банга (Литва)

Победитель пары Викинг (Норвегия) – Копер (Словения)

Победитель пары Араз (Азербайджан) – Арис Салоники (Греция)

Победитель пары Арарат-Армения (Армения) – Университатя Клуж (Румыния)

Проигравший в паре Целе (Словения) – АЕК Ларнака (Кипр)

Победитель пары Аустрия Вена (Австрия) – Спаери (Грузия)

Победитель пары Вадуц (Лихтенштейн) – Дангенон Свифтс (Северная Ирландия)

Проигравший в паре Мидтьюлланд (Дания) – Хиберниан (Шотландия)

Победитель пары Данди Юнайтед (Шотландия) – УНА Штрассен (Люксембург)

Проигравший в паре Андерлехт (Бельгия) – Хеккен (Швеция)

Победитель пары Ларн (Северная Ирландия) – Приштина (Косово)

Победитель пары АИК (Швеция) – Пайде Линнамесконд (Эстония)

Победитель пары ХБ Торсхавн (Фарерские острова) – Брондбю (Дания)

Победитель пары Силькеборг (Дания) – КА Акюрейри (Исландия)

Победитель пары Вардар (Северная Македония) – Лозанна (Швейцария)

Победитель пары Арис Лимасол (Кипр) – Академия Пушкаша (Венгрия)

Победитель пары Сараево (Босния и Герцеговина) – Университатя (Румыния)

Победитель пары Сутьеска (Черногория) – Бейтар Иерусалим (Израиль)

Победитель пары Сент-Патрикс Атлетик (Ирландия) – Нымме Калью (Эстония)

Победитель пары Кауно Жальгирис (Литва) – Валюр (Исландия)

Победитель пары Полесье Житомир (Украина) – Санта-Колома (Андорра)

(Украина) – Санта-Колома (Андорра) Проигравший в паре Левски София (Болгария) – Брага (Португалия)

Победитель пары Кошице (Словакия) – неман гродно (беларусь)

Победитель пары Атлетик Эскальдес (Андорра) – Динамо Сити (Албания)

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