Итоги Q1 Лиги конференций. Все пары Q2: соперники Полесья и Александрии

Вечером 17 июля состоялись ответные матчи первого квалификационного раунда (Q1) Лиги конференций.

По их итогам определены все пары 2-го раунда квалификации (Q2) ЛК.

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Соперником Полесья в Q2 ЛК стала Санта-Колома из Андорры, которая по сумме двух матчей переиграла боснийский Борац Баня-Лука (4:1, 0:2).

Оппонентом Александрии в Q2 ЛК будет Партизан Белград, который в Q1 Лиги Европы в серии пенальти проиграл АЕК Ларнака (0:1, 2:1, пен. 5:6).

🏆 Лига конференций УЕФА 2025/26

🔹 Квалификация Q1. Ответные матчи. 17 июля

🔹 Результаты Q1 Лиги конференций

🔹 Пары Q2 Лиги конференций

🔹 Инфографика