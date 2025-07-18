Определены варианты. Кто может стать соперником Шахтера в Q3 Лиги Европы

Завершились матчи первого квалификационного раунда (Q1) Лиги Европы и определены пары Q2.

По их итогам определены сеяные и несеяные команды для жеребьевки 3-го раунда квалификации (Q2) Лиги Европы.

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Жеребьевка 3-го раунда всех еврокубковых турниров пройдет 21 июля.

Донецкому Шахтеру для участия в Q3 Лиги Европы нужно пройти турецкий Бешикташ в Q2 (матчи 24 и 31 июля).

Пара с донецкой командой будет сеяной при жеребьевке 3-го раунда квалификации Лиги Европы.

Возможные соперники в Q3 ЛЕ для победителя пары Бешикташ – Шахтер

Победитель пары Лугано (Швейцария) – ЧФР Клуж (Румыния)

Проигравший в паре Рейнджерс (Шотландия) – Панатинаикос (Греция)

Победитель пары Целе (Словения) – АЕК Ларнака (Кипр)

Проигравший в паре Виктория Пльзень (Чехия) – Серветт (Швейцария)

Вольфсбергер (Австрия)

Фредрикстад (норвегия)

Проигравший в паре Бранн (Норвегия) – Ред Булл Зальцбург (Австрия)

Неудачник пары Бешикташ – Шахтер попадет в Q3 Лиги конференций.

Лига Европы УЕФА 2025/26

Квалификация Q3. Основной путь

Сеяные команды

Победитель пары Бешикташ (Турция) – Шахтер Донецк (Украина)

(Украина) Победитель пары Левски София (Болгария) – Брага (Португалия)

ПАОК (Греция)

Победитель пары Мидтьюлланд (Дания) – Хиберниан (Шотландия)

Победитель пары Баник Острава (Чехия) – Легия Варшава (Польша)

Победитель пары Андерлехт (Бельгия) – Хеккен (Швеция)

Победитель пары Шериф Тирасполь (Молдова) – Утрехт (Нидерланды)

Несеяные команды

Победитель пары Лугано (Швейцария) – ЧФР Клуж (Румыния)

Проигравший в паре Рейнджерс (Шотландия) – Панатинаикос (Греция)

Победитель пары Целе (Словения) – АЕК Ларнака (Кипр)

Проигравший в паре Виктория Пльзень (Чехия) – Серветт (Швейцария)

Вольфсбергер (Австрия)

Фредрикстад (норвегия)

Проигравший в паре Бранн (Норвегия) – Ред Булл Зальцбург (Австрия)

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