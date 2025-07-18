Определены варианты. Кто может стать соперником Шахтера в Q3 Лиги Европы
Пара с донецкой командой будет сеяной при жеребьевке 3-го раунда отбора
Завершились матчи первого квалификационного раунда (Q1) Лиги Европы и определены пары Q2.
По их итогам определены сеяные и несеяные команды для жеребьевки 3-го раунда квалификации (Q2) Лиги Европы.
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Жеребьевка 3-го раунда всех еврокубковых турниров пройдет 21 июля.
Донецкому Шахтеру для участия в Q3 Лиги Европы нужно пройти турецкий Бешикташ в Q2 (матчи 24 и 31 июля).
Пара с донецкой командой будет сеяной при жеребьевке 3-го раунда квалификации Лиги Европы.
Возможные соперники в Q3 ЛЕ для победителя пары Бешикташ – Шахтер
- Победитель пары Лугано (Швейцария) – ЧФР Клуж (Румыния)
- Проигравший в паре Рейнджерс (Шотландия) – Панатинаикос (Греция)
- Победитель пары Целе (Словения) – АЕК Ларнака (Кипр)
- Проигравший в паре Виктория Пльзень (Чехия) – Серветт (Швейцария)
- Вольфсбергер (Австрия)
- Фредрикстад (норвегия)
- Проигравший в паре Бранн (Норвегия) – Ред Булл Зальцбург (Австрия)
Неудачник пары Бешикташ – Шахтер попадет в Q3 Лиги конференций.
Лига Европы УЕФА 2025/26
Квалификация Q3. Основной путь
Сеяные команды
- Победитель пары Бешикташ (Турция) – Шахтер Донецк (Украина)
- Победитель пары Левски София (Болгария) – Брага (Португалия)
- ПАОК (Греция)
- Победитель пары Мидтьюлланд (Дания) – Хиберниан (Шотландия)
- Победитель пары Баник Острава (Чехия) – Легия Варшава (Польша)
- Победитель пары Андерлехт (Бельгия) – Хеккен (Швеция)
- Победитель пары Шериф Тирасполь (Молдова) – Утрехт (Нидерланды)
Несеяные команды
- Победитель пары Лугано (Швейцария) – ЧФР Клуж (Румыния)
- Проигравший в паре Рейнджерс (Шотландия) – Панатинаикос (Греция)
- Победитель пары Целе (Словения) – АЕК Ларнака (Кипр)
- Проигравший в паре Виктория Пльзень (Чехия) – Серветт (Швейцария)
- Вольфсбергер (Австрия)
- Фредрикстад (норвегия)
- Проигравший в паре Бранн (Норвегия) – Ред Булл Зальцбург (Австрия)
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