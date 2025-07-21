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Испания
21 июля 2025, 13:21 | Обновлено 21 июля 2025, 13:27
177
0

Кто из английских футболистов сыграл наибольшее количество матчей в Ла Лиге

Лишь двое представителей Англии имеют в своем активе более 100 сыгранных игр

21 июля 2025, 13:21 | Обновлено 21 июля 2025, 13:27
177
0
Кто из английских футболистов сыграл наибольшее количество матчей в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Бекхэм

Новый защитник мадридского «Реала» Трент Александер-Арнольд вскоре начнет новую английскую страницу в истории Ла Лиги.

В чемпионате Испании до защитника выступало много английских исполнителей.

Только двое имеют в своем активе более 100 сыгранных матчей: Дэвид Бекхэм (116, «Реал Мадрид») и Гари Линекер (103, «Барселона»).

Transfermarkt опубликовал десятку представителей Англии по количеству проведенных поединков в чемпионате Испании.

Английские футболисты с наибольшим количеством матчей в Ла Лиге

  • 116 – Дэвид Бекхэм (Реал)
  • 103 – Гари Линекер (Барселона)
  • 94 – Стив МакМанаман (Реал)
  • 74 – Лори Каннингем (Реал, Спортинг Х. )
  • 74 – Винни Сэмвейз (Лас-Пальмас, Севилья)
  • 68 – Киран Триппьер (Атлетико)
  • 59 – Джуд Беллингем (Реал)
  • 37 – Кевин Ричардсон (Реал Сосьедад)
  • 36 – Майкл Овен (Реал)
  • 33 – Мейсон Гринвуд (Хетафе)
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Ла Лига чемпионат Испании по футболу Трент Александер-Арнольд Дэвид Бекхэм Гари Линекер статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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