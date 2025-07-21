Кто из английских футболистов сыграл наибольшее количество матчей в Ла Лиге

Новый защитник мадридского «Реала» Трент Александер-Арнольд вскоре начнет новую английскую страницу в истории Ла Лиги.

В чемпионате Испании до защитника выступало много английских исполнителей.

Только двое имеют в своем активе более 100 сыгранных матчей: Дэвид Бекхэм (116, «Реал Мадрид») и Гари Линекер (103, «Барселона»).

Transfermarkt опубликовал десятку представителей Англии по количеству проведенных поединков в чемпионате Испании.

Английские футболисты с наибольшим количеством матчей в Ла Лиге