Кто из английских футболистов сыграл наибольшее количество матчей в Ла Лиге
Лишь двое представителей Англии имеют в своем активе более 100 сыгранных игр
Новый защитник мадридского «Реала» Трент Александер-Арнольд вскоре начнет новую английскую страницу в истории Ла Лиги.
В чемпионате Испании до защитника выступало много английских исполнителей.
Только двое имеют в своем активе более 100 сыгранных матчей: Дэвид Бекхэм (116, «Реал Мадрид») и Гари Линекер (103, «Барселона»).
Transfermarkt опубликовал десятку представителей Англии по количеству проведенных поединков в чемпионате Испании.
Английские футболисты с наибольшим количеством матчей в Ла Лиге
- 116 – Дэвид Бекхэм (Реал)
- 103 – Гари Линекер (Барселона)
- 94 – Стив МакМанаман (Реал)
- 74 – Лори Каннингем (Реал, Спортинг Х. )
- 74 – Винни Сэмвейз (Лас-Пальмас, Севилья)
- 68 – Киран Триппьер (Атлетико)
- 59 – Джуд Беллингем (Реал)
- 37 – Кевин Ричардсон (Реал Сосьедад)
- 36 – Майкл Овен (Реал)
- 33 – Мейсон Гринвуд (Хетафе)
🏴 David Beckham y Gary Lineker son los futbolistas ingleses con más choques disputados en LaLiga. Ambos superan el centenar de partidos.— Transfermarkt.es (@TMes_news) July 21, 2025
🔢 https://t.co/1LbRUF0N2Z#LaLiga #Inglaterra #Rashford #Fichajes pic.twitter.com/si6EFsDrVT
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Екатерина поблагодарила Бога за Александра
Лиссабонскому клубу нужны средства на подписание Жоау Феликса