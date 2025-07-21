21 июля в 14:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 3-го раунда квалификации Лиги Европы 2025/26.

Донецкий Шахтер узнает потенциального соперника в 3-м раунде (Q3) отбора Лиги Европы.

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Чтобы принять участие в Q3, Шахтеру нужно обыграть турецкий Бешикташ в Q2 ЛЕ (матчи 24 и 31 июля).

Донецкая команда входит в число сеяных команд при жеребьевке Q3. Возможные соперники – сеяные в этом раунде Q3 по Основному пути.

Также потенциального соперника узнает киевское Динамо на случай поражения от мальтийского Хамрун Спартанс в Q2 ЛЧ.

За несколько часов до жеребьевки УЕФА может ограничить число возможных соперников до нескольких вариантов.

Возможные соперники победителя пары Шахтер – Бешикташ в Q3 ЛЕ

Победитель пары Лугано (Швейцария) – ЧФР Клуж (Румыния)

Проигравший в паре Рейнджерс (Шотландия) – Панатинаикос (Греция)

Победитель пары Целе (Словения) – АЕК Ларнака (Кипр)

Проигравший в паре Виктория Пльзень (Чехия) – Серветт (Швейцария)

Вольфсбергер (Австрия)

Фредрикстад (норвегия)

Проигравший в паре Бранн (Норвегия) – Ред Булл Зальцбург (Австрия)

Возможные соперники неудачника пары Динамо – Хамрун в Q3 ЛЕ

Проигравший в паре Риека (Хорватия) / Лудогорец (Болгария)

Проигравший в паре Пафос (Кипр) / Маккаби Тель-Авив (Израиль)

Проигравший в паре РФШ (Латвия) / Мальме (Швеция)

Проигравший в паре Слован (Словакия) / Зриньски (Босния и Герцеговина)

Проигравший в паре Линкольн Ред Импс (Гибралтар) / Црвена Звезда (Сербия)

Проигравший в паре Копенгаген (Дания) / Дрита (Косово)

Поединки 3-го раунда квалификации Лиги Европы пройдут 7 и 14 августа. Победители выйдут в Q4 ЛЕ, а проигравшие команды перейдут в Q4 Лиги конференций.

Жеребьевка Q3 Лиги Европы. Соперник для Шахтера. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляция жеребьевки пройдет на официальном сайте УЕФА 21 июля в 14:00

Лига Европы 2025/26

Пары Q2 Лиги Европы, 24 и 31 июля

Корзины посева для Q3 ЛЕ

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