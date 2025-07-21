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Лига Европы
21 июля 2025, 06:40 | Обновлено 21 июля 2025, 07:35
786
0

Жеребьевка Q3 Лиги Европы. Соперник для Шахтера. Смотреть онлайн LIVE

21 июля в 14:00 состоится жеребьевка 3-го раунда квалификации ЛЕ

21 июля 2025, 06:40 | Обновлено 21 июля 2025, 07:35
786
0
Жеребьевка Q3 Лиги Европы. Соперник для Шахтера. Смотреть онлайн LIVE
УЕФА

21 июля в 14:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 3-го раунда квалификации Лиги Европы 2025/26.

Донецкий Шахтер узнает потенциального соперника в 3-м раунде (Q3) отбора Лиги Европы.

Все самые яркие моменты доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Чтобы принять участие в Q3, Шахтеру нужно обыграть турецкий Бешикташ в Q2 ЛЕ (матчи 24 и 31 июля).

Донецкая команда входит в число сеяных команд при жеребьевке Q3. Возможные соперники – сеяные в этом раунде Q3 по Основному пути.

Также потенциального соперника узнает киевское Динамо на случай поражения от мальтийского Хамрун Спартанс в Q2 ЛЧ.

За несколько часов до жеребьевки УЕФА может ограничить число возможных соперников до нескольких вариантов.

Возможные соперники победителя пары Шахтер – Бешикташ в Q3 ЛЕ

  • Победитель пары Лугано (Швейцария) – ЧФР Клуж (Румыния)
  • Проигравший в паре Рейнджерс (Шотландия) – Панатинаикос (Греция)
  • Победитель пары Целе (Словения) – АЕК Ларнака (Кипр)
  • Проигравший в паре Виктория Пльзень (Чехия) – Серветт (Швейцария)
  • Вольфсбергер (Австрия)
  • Фредрикстад (норвегия)
  • Проигравший в паре Бранн (Норвегия) – Ред Булл Зальцбург (Австрия)

Возможные соперники неудачника пары Динамо – Хамрун в Q3 ЛЕ

  • Проигравший в паре Риека (Хорватия) / Лудогорец (Болгария)
  • Проигравший в паре Пафос (Кипр) / Маккаби Тель-Авив (Израиль)
  • Проигравший в паре РФШ (Латвия) / Мальме (Швеция)
  • Проигравший в паре Слован (Словакия) / Зриньски (Босния и Герцеговина)
  • Проигравший в паре Линкольн Ред Импс (Гибралтар) / Црвена Звезда (Сербия)
  • Проигравший в паре Копенгаген (Дания) / Дрита (Косово)

Поединки 3-го раунда квалификации Лиги Европы пройдут 7 и 14 августа. Победители выйдут в Q4 ЛЕ, а проигравшие команды перейдут в Q4 Лиги конференций.

Жеребьевка Q3 Лиги Европы. Соперник для Шахтера. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляция жеребьевки пройдет на официальном сайте УЕФА 21 июля в 14:00

📺 Видеотрансляция

Лига Европы 2025/26

Пары Q2 Лиги Европы, 24 и 31 июля

Корзины посева для Q3 ЛЕ

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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