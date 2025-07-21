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Лига Европы
21 июля 2025, 14:14 | Обновлено 21 июля 2025, 14:18
389
0

Вытянули соперника для Динамо в ЛЕ на случай поражения от Хамрун Спартанс

Оппонентом в Q3 ЛЕ также будет клуб из пары Пафос / Маккаби Тель-Авив

21 июля 2025, 14:14 | Обновлено 21 июля 2025, 14:18
389
0
Вытянули соперника для Динамо в ЛЕ на случай поражения от Хамрун Спартанс
УЕФА

21 июля в 14:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 3-го раунда квалификации Лиги Европы 2025/26.

Киевское Динамо узнало потенциального соперника в 3-м раунде (Q3) отбора Лиги Европы.

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Потенциального соперника узнало киевское Динамо на случай поражения от мальтийского Хамрун Спартанс в Q2 ЛЧ.

Соперником неудачника пары Динамо – Хамрун в Q3 ЛЕ будет:

  • Проигравший в паре Пафос (Кипр) / Маккаби Тель-Авив (Израиль)

Поединки 3-го раунда квалификации Лиги Европы пройдут 7 и 14 августа. Победители выйдут в Q4 ЛЕ, а проигравшие команды перейдут в Q4 Лиги конференций.

Лига Европы 2025/26

Жеребьевка квалификации Q3, 7 и 14 августа

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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