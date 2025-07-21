Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жеребьевка определила потенциального соперника Шахтера в Q3 Лиги Европы
Лига Европы
21 июля 2025, 14:23 | Обновлено 21 июля 2025, 14:43
5003
27

Жеребьевка определила потенциального соперника Шахтера в Q3 Лиги Европы

Жеребьевка 3-го раунда квалификации ЛЕ состоялась в Ньоне

21 июля 2025, 14:23 | Обновлено 21 июля 2025, 14:43
5003
27
Жеребьевка определила потенциального соперника Шахтера в Q3 Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

21 июля в 14:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 3-го раунда квалификации Лиги Европы 2025/26.

Донецкий Шахтер узнал потенциального соперника в 3-м раунде (Q3) отбора Лиги Европы.

Все самые яркие моменты доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Чтобы принять участие в Q3, Шахтеру нужно обыграть турецкий Бешикташ в Q2 ЛЕ (матчи 24 и 31 июля).

Соперником победителя пары Шахтер – Бешикташ в Q3 ЛЕ будет:

  • Проигравший в паре Рейнджерс (Шотландия) – Панатинаикос (Греция)

Первая встреча пройдет для горняков на выезде, а ответная игра – условно дома, матчи состоятся 7 и 14 августа.

Также потенциального соперника узнало киевское Динамо на случай поражения от мальтийского Хамрун Спартанс в Q2 ЛЧ.

Соперником неудачника пары Динамо – Хамрун в Q3 ЛЕ будет:

  • Проигравший в паре Пафос (Кипр) / Маккаби Тель-Авив (Израиль)

Поединки 3-го раунда квалификации Лиги Европы пройдут 7 и 14 августа. Победители выйдут в Q4 ЛЕ, а проигравшие команды перейдут в Q4 Лиги конференций.

Лига Европы 2025/26

Жеребьевка квалификации Q3, 7 и 14 августа

Основной путь

Путь чемпионов

Итоги жеребьевки

По теме:
Вытянули соперника для Шахтера в Q3 ЛК на случай поражения от Бешикташа
Лига конференций. Александрия и Полесье узнали соперников в квалификации Q3
Жеребьевка Q3 Лиги конференций. Александрия и Полесье. Смотреть онлайн LIVE
Динамо Киев Андерлехт Панатинаикос Бешикташ ПАОК Глазго Рейнджерс Баник Острава Брага Мидтьюлланд жеребьевка Бранн Серветт Хиберниан (Шотландия) Лугано Лига Европы Фредрикстад Виктория Пльзень Утрехт Шахтер Донецк жеребьевка Лиги Европы ЧФР Клуж Шериф Тирасполь АЕК Ларнака Легия Варшава Целе Левски София Хеккен РБ Зальцбург выбор редакции Вольфсбергер статистические расклады Бешикташ - Шахтер Шахтер - Бешикташ
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(23)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Место Усика шокирует, как считали? Обновлен рейтинг лучших боксеров планеты
Бокс | 21 июля 2025, 06:22 4
Место Усика шокирует, как считали? Обновлен рейтинг лучших боксеров планеты
Место Усика шокирует, как считали? Обновлен рейтинг лучших боксеров планеты

Александр занял 14-ю позицию

Гарантируют игровое время. Один из лучших клубов мира нацелен на Лунина
Футбол | 20 июля 2025, 22:25 8
Гарантируют игровое время. Один из лучших клубов мира нацелен на Лунина
Гарантируют игровое время. Один из лучших клубов мира нацелен на Лунина

Украинский голкипер привлекает внимание «Манчестер Сити»

Динамо узнало потенциального соперника в квалификации Q3 Лиги чемпионов
Футбол | 21.07.2025, 13:15
Динамо узнало потенциального соперника в квалификации Q3 Лиги чемпионов
Динамо узнало потенциального соперника в квалификации Q3 Лиги чемпионов
Неожиданный лидер, Ямаль вне топ-5. Рейтинг фаворитов на Золотой мяч
Футбол | 20.07.2025, 20:47
Неожиданный лидер, Ямаль вне топ-5. Рейтинг фаворитов на Золотой мяч
Неожиданный лидер, Ямаль вне топ-5. Рейтинг фаворитов на Золотой мяч
Игрок из россии готов перейти в Жирону, за которую выступают 2 украинца
Футбол | 21.07.2025, 13:53
Игрок из россии готов перейти в Жирону, за которую выступают 2 украинца
Игрок из россии готов перейти в Жирону, за которую выступают 2 украинца
Комментарии 27
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Dynamo forever
Вау, а шахтёр прямо везучий в этом сезоне 🤣
Ответить
+7
Vitason
Шахтарю везе з жеребкуванням,що не суперник то один краще другого і це ліга Європи!! 
Ответить
+7
serhiy11
Їм до того раунду як до неба рачки ! )))
Ответить
+4
sania
Здається шаман теж втік..
Ответить
+3
Показать Скрыть 2 ответа
sania
Якщо без дурників, то Шахтарю прийшов час показати характер, а Турану тренерський хист. Суперники не цукор...
Ответить
+2
sania
Отаман, хвилюйся краще коли Шахтар знову попаде в основний раунд...
Ответить
+2
Dimaryz81
Прямо создается впечатление, что Шахтер с его рейтингом не сеянный.
Ответить
+2
AK.228
И здесь самый сильный соперник!!!
Тем интереснее 👏👏
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Talya-Vi-Talya
⚒️Шахтар🧡🖤 всіх змете на шляху до групи! Хочеться розбити і Бешикташ, і Рейнджерс (якщо греки, то їх розбити, тобто тих що сильніші шотландців). Щоб динамівці і 😸Котя бачили у скільки ми кращі на фоні їх колишніх суперників! 😊
Ответить
-2
VanomaS
Для конкуренції те шо треба. Динамці в цьому плані взагалі повний розслабон. До речі, Дирявопердівець (він же Піхарь Пуми, Полковник) ніяк не знайде свою колишню кохану Пумочку (Михайло Брижак, PUMA). Чи може ту Пуму бусифікували?
Ответить
-3
Показать Скрыть 1 ответ
New Zealander
Одне можна сказати точно що Рейнджерс і Панатінаікос розчаровані таким жеребом. 
Ответить
-6
Показать Скрыть 1 ответ
Отаман
Може хтось знає, ще є такий ганебний клуб як фк ганьба суркіса та медведчука, який не зміг перемогти 21 гру поспіль у основному раунді єврокубків!?
Ответить
-7
Отаман
21 гру поспіль не вигравати у основному раунді (груповому турнірі) єврокубків, цей ганебний рекорд належить фк гундяй суркіса та медведчука🥳
Ответить
-8
New Zealander
Але для Шахтаря і Зальцбург був би не вироком. Зальцбург набрав три очки у минулій ЛЧ, коли Шахтар набрав 7
Ответить
-8
Показать Скрыть 2 ответа
Vitason
Ліга Європи по крайній мірі в кваліфікації сильніше за лігу чемпіонів!! Шахтарю потрапляють самі сильніші суперники
Ответить
-9
New Zealander
Переможений. Тобто швидше за все Панатінаікос. Ну це легше ніж Бешикташ. Норм
Ответить
-9
Отаман
Жеребкування не дуже добре, ну все буде добре для найтитулованішого клуба незалежної України донецького Шахтаря 
Ответить
-9
Лига
Не везёт со жребием, но пройдут Бешикташ пройдут потом или Рейнджерс/Панатинаикос точно !
Удачи и успехов Шахтёр
Ответить
-11
New Zealander
Цікаві протистояння на нас чекають. Спочатку Бешик паде, потім Панатінаікос. А потім... Хто би не був потім Шахтар є Шахтар тому пройде в групу без пригод
Ответить
-13
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: Бенфика выставила Трубина на трансфер из-за звездного футболиста
Источник: Бенфика выставила Трубина на трансфер из-за звездного футболиста
20.07.2025, 23:51
Футбол
Усик нокаутировал Дюбуа в 5-м раунде и снова стал абсолютным чемпионом мира
Усик нокаутировал Дюбуа в 5-м раунде и снова стал абсолютным чемпионом мира
20.07.2025, 00:39 184
Бокс
У футболиста киевского Динамо возникли проблемы в Европе
У футболиста киевского Динамо возникли проблемы в Европе
19.07.2025, 12:01
Футбол
Тайсон Фьюри отреагировал на победу Усика в бою против Дюбуа
Тайсон Фьюри отреагировал на победу Усика в бою против Дюбуа
20.07.2025, 08:19 4
Бокс
ВИДЕО. Как Усик отправил Дюбуа в нокаут в бою-реванше на Уэмбли
ВИДЕО. Как Усик отправил Дюбуа в нокаут в бою-реванше на Уэмбли
20.07.2025, 00:44 6
Бокс
Назван следующий соперник Усика. Бой уже официально назначен
Назван следующий соперник Усика. Бой уже официально назначен
20.07.2025, 12:36 8
Бокс
Фантастика. Ман Сити готовит 170 млн евро за одного из лучших игроков мира
Фантастика. Ман Сити готовит 170 млн евро за одного из лучших игроков мира
20.07.2025, 20:23 4
Футбол
350 миллионов евро. В Реале определились с заменой Винисиусу
350 миллионов евро. В Реале определились с заменой Винисиусу
19.07.2025, 14:33 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем