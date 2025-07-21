Жеребьевка определила потенциального соперника Шахтера в Q3 Лиги Европы

21 июля в 14:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 3-го раунда квалификации Лиги Европы 2025/26.

Донецкий Шахтер узнал потенциального соперника в 3-м раунде (Q3) отбора Лиги Европы.

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Чтобы принять участие в Q3, Шахтеру нужно обыграть турецкий Бешикташ в Q2 ЛЕ (матчи 24 и 31 июля).

Соперником победителя пары Шахтер – Бешикташ в Q3 ЛЕ будет:

Проигравший в паре Рейнджерс (Шотландия) – Панатинаикос (Греция)

Первая встреча пройдет для горняков на выезде, а ответная игра – условно дома, матчи состоятся 7 и 14 августа.

Также потенциального соперника узнало киевское Динамо на случай поражения от мальтийского Хамрун Спартанс в Q2 ЛЧ.

Соперником неудачника пары Динамо – Хамрун в Q3 ЛЕ будет:

Проигравший в паре Пафос (Кипр) / Маккаби Тель-Авив (Израиль)

Поединки 3-го раунда квалификации Лиги Европы пройдут 7 и 14 августа. Победители выйдут в Q4 ЛЕ, а проигравшие команды перейдут в Q4 Лиги конференций.

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Лига Европы 2025/26

Жеребьевка квалификации Q3, 7 и 14 августа

Основной путь

Путь чемпионов

Итоги жеребьевки