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  4. Игрок из россии готов перейти в Жирону, за которую выступают 2 украинца
Испания
21 июля 2025, 13:53 |
771
0

Игрок из россии готов перейти в Жирону, за которую выступают 2 украинца

Эдуард Сперцян может покинуть «краснодар»

21 июля 2025, 13:53 |
771
0
Игрок из россии готов перейти в Жирону, за которую выступают 2 украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуард Сперцян

Каталонская «Жирона» интересуется армянским полузащитником российского «Краснодара» Эдуардом Сперцяном, сообщает издание Arménie Football.

По информации источника, 25-летний футболист уже согласился на переход, переговоры между клубами продолжаются.

Интересно, что за «Жирону», которая пытается приобрести футболиста из России, выступают два украинских футболиста: Виктор Цыганков и Владислав Крапивцов.

Ранее сообщалось, что «Жирона» рассчитывает на Владислава Крапивцова и не планирует его отпускать.

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Эдуард Сперцян Краснодар Жирона чемпионат россии по футболу трансферы трансферы Ла Лиги Виктор Цыганков Владислав Крапивцов
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
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