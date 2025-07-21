Игрок из россии готов перейти в Жирону, за которую выступают 2 украинца

Каталонская «Жирона» интересуется армянским полузащитником российского «Краснодара» Эдуардом Сперцяном, сообщает издание Arménie Football.

По информации источника, 25-летний футболист уже согласился на переход, переговоры между клубами продолжаются.

Интересно, что за «Жирону», которая пытается приобрести футболиста из России, выступают два украинских футболиста: Виктор Цыганков и Владислав Крапивцов.

Ранее сообщалось, что «Жирона» рассчитывает на Владислава Крапивцова и не планирует его отпускать.