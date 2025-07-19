У футболиста киевского Динамо возникли проблемы в Европе
Защитник Максим Дячук не может пока дебютировать в составе «Лехии» Гданьск
19 июля начнется первый тур чемпионата Польши, а уже на следующий день свой поединок сыграет «Лехия» Гданьск, в составе которой играет несколько представителей Украины.
Соперником команды из Гданьска станет «Гурник» Забже, однако накануне этого противостояния возникли проблемы. Из-за невыполнения финансовых обязанностей «Лехия» была оштрафована на пять баллов и получила запрет на трансферы без специального разрешения от Польской федерации футбола.
За несколько дней до старта сезона, команде удалось зарегистрировать почти всех новичков, кроме форварда Давида Курминовского и защитника киевского «Динамо» Максима Дячука.
Главный тренер команды Джон Карвер сообщил, что они готовятся к первому туру, но пока не знают, будет ли возможность заявить украинца на этот матч. Все зависит от польской федерации.
21-летний центральный защитник ранее покинул Украину и отправился в Польшу, где проведет следующий сезон на правах аренды.
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