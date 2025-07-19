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Украина. Премьер лига
19 июля 2025, 12:01 |
1750
0

У футболиста киевского Динамо возникли проблемы в Европе

Защитник Максим Дячук не может пока дебютировать в составе «Лехии» Гданьск

19 июля 2025, 12:01 |
1750
0
У футболиста киевского Динамо возникли проблемы в Европе
ФК Динамо Киев. Максим Шацких

19 июля начнется первый тур чемпионата Польши, а уже на следующий день свой поединок сыграет «Лехия» Гданьск, в составе которой играет несколько представителей Украины.

Соперником команды из Гданьска станет «Гурник» Забже, однако накануне этого противостояния возникли проблемы. Из-за невыполнения финансовых обязанностей «Лехия» была оштрафована на пять баллов и получила запрет на трансферы без специального разрешения от Польской федерации футбола.

За несколько дней до старта сезона, команде удалось зарегистрировать почти всех новичков, кроме форварда Давида Курминовского и защитника киевского «Динамо» Максима Дячука.

Главный тренер команды Джон Карвер сообщил, что они готовятся к первому туру, но пока не знают, будет ли возможность заявить украинца на этот матч. Все зависит от польской федерации.

21-летний центральный защитник ранее покинул Украину и отправился в Польшу, где проведет следующий сезон на правах аренды.

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Динамо Киев Лехия Гданьск Максим Дячук трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Титюк Источник: Динамо Киев от Шурика
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