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  4. Мудрик разочаровал фанатов своим поступком перед боем Усик – Дюбуа
Профессиональный бокс
21 июля 2025, 04:42 |
446
0

Мудрик разочаровал фанатов своим поступком перед боем Усик – Дюбуа

Украинец не ответил на лозунг: «Слава Украине»

21 июля 2025, 04:42 |
446
0
Мудрик разочаровал фанатов своим поступком перед боем Усик – Дюбуа
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Вечером 19 июля 2025 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне прошло большое боксерское шоу с поединком за абсолют.

Главным событием стал бой-реванш: Александр Усик (Украина) – Даниэль Дюбуа (Великобритания).

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Украинский боксер в пятом раунде завершил бой. Сначала Александр отправил Даниэля в нокдаун, а позже поставил точку в поединке – это нокаут!

На поединке присутствовали ряд звезд украинского футбола. Бой посетил и Михаил Мудрик. Перед началом мегафайта украинца перед входом на Уэмбли узнали фанаты. Болельщики прокричали Михаилу: «Слава Украине». Однако в итоге они были разочарованы – футболист ничего не ответил.

Напомним, что вингер «Челси» Михаил Мудрик недавно получил официальные обвинения от FA по делу о допинге.

@nerfedclips

Jake Paul’s Reaction to Usyk Beating Dubois Again😳 #fyp #fypviralシ #jakepaul #usyk #dubois #usykvsdubois #usykvsdubois2

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видео Александр Усик Даниель Дюбуа Александр Усик - Даниель Дюбуа Михаил Мудрик
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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