Мудрик разочаровал фанатов своим поступком перед боем Усик – Дюбуа

Вечером 19 июля 2025 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне прошло большое боксерское шоу с поединком за абсолют.

Главным событием стал бой-реванш: Александр Усик (Украина) – Даниэль Дюбуа (Великобритания).

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Украинский боксер в пятом раунде завершил бой. Сначала Александр отправил Даниэля в нокдаун, а позже поставил точку в поединке – это нокаут!

На поединке присутствовали ряд звезд украинского футбола. Бой посетил и Михаил Мудрик. Перед началом мегафайта украинца перед входом на Уэмбли узнали фанаты. Болельщики прокричали Михаилу: «Слава Украине». Однако в итоге они были разочарованы – футболист ничего не ответил.

Напомним, что вингер «Челси» Михаил Мудрик недавно получил официальные обвинения от FA по делу о допинге.