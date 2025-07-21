ФОТО. Девушка динамовца разделась на Мальдивах — футболист в восторге

Дарья Квиткова, новая девушка полузащитника «Динамо» Владимира Бражко, опубликовала откровенные фото с Мальдив.

Путёвку она подарила сыну от Никиты Добрынина на день рождения.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Блогерша продемонстрировала фигуру в купальнике, а сам футболист отреагировал на снимки, написав «Wow!».

На 25-летие Квитковой Бражко официально подтвердил их отношения, которые ранее обсуждали лишь в соцсетях.