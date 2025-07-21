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21 июля 2025, 01:55 |
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ФОТО. Девушка динамовца разделась на Мальдивах — футболист в восторге

Дарья Квиткова не перестает впечатлять Владимира Бражко

21 июля 2025, 01:55 |
100
0
ФОТО. Девушка динамовца разделась на Мальдивах — футболист в восторге
Instagram. Дарья Квиткова

Дарья Квиткова, новая девушка полузащитника «Динамо» Владимира Бражко, опубликовала откровенные фото с Мальдив.

Путёвку она подарила сыну от Никиты Добрынина на день рождения.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Блогерша продемонстрировала фигуру в купальнике, а сам футболист отреагировал на снимки, написав «Wow!».

На 25-летие Квитковой Бражко официально подтвердил их отношения, которые ранее обсуждали лишь в соцсетях.

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фото Дарья Квиткова Владимир Бражко lifestyle девушки Динамо Киев
Максим Лапченко Источник: Instagram
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