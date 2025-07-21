Британская теннисистка о дисквалификации: «Антидопинговая система сломана»

Британская теннисистка Тара Мур, которая играет в основном в парном разряде, обнародовала эмоциональное обращение после того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) поддержал апелляцию Международного агентства по добросовестности в теннисе (ITIA) и утвердил ее четырехлетнюю дисквалификацию.

Правда в том, что дело Тары Мур с ITIA выглядит странно и неоднозначно. Британская теннисистка была отстранена в июне 2022 года после того, как в ее допинг-пробе были обнаружены следы нандролона, болденона и других запрещенных веществ. В декабре 2023 года ее оправдали, признав, что заражение произошло в результате употребления мяса. Однако в июле этого года, после того как ITIA подала апелляцию, изначально наложенная четырехлетняя дисквалификация была вновь подтверждена, и ее профессиональная карьера опять оказалась под угрозой.

После этого британка опубликовала в соцсетях эмоциональное заявление, в котором прокомментировала произошедшее.

«Быть невиновной и при этом вынужденно доказывать это – невероятно изматывающий процесс. Сначала ты пытаешься понять, что вообще означают все эти вещества. Затем – откуда и почему они могли попасть в твой организм. Если ты невиновен, ты не знаешь этого сразу. Ты должен вспоминать все, что делал, и исключать то, что не могло быть причиной, пока не останется то самое «что-то», что может дать ответ. Но даже в этот момент ты все равно считаешься виновной и должна бороться за свою жизнь против тех, у кого намного больше денег и ресурсов.

Последние три с половиной года сломали меня во многих смыслах. Моя семья и друзья сумели собрать разбитые осколки и заново сложить из них совершенно другого человека. Мне не нужен суд присяжных, чтобы сказать, что я невиновна; я прекрасно знаю свою честность и знаю, что я невиновна. Я считаю, каждый может увидеть, насколько субъективен был весь этот процесс за последние годы.

Я была беспомощной, как подопытный кролик в лаборатории. У меня была жизнь, но ту жизнь, которую я знала, у меня отобрали. Все эти организации и люди при власти лишили меня ее, потому что не сделали того, что было правильно. Возможно, они отобрали у меня борьбу на корте, но эта битва еще не закончена. Ни для меня, ни для многих других, кто может оказаться в такой же ситуации.

Антидопинговая система сломана; я – лучшее тому доказательство. Её нужно исправить. Не ради меня – для меня уже слишком поздно, – а ради будущих игроков, которые могут попасть в такую же трагическую ситуацию. У меня будет ещё много слов, когда придёт время. Тара».