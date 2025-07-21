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  4. Рейтинг WTA. Свитолина прибавила одно место, прогресс Ястремской
WTA
21 июля 2025, 14:01 |
399
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Рейтинг WTA. Свитолина прибавила одно место, прогресс Ястремской

Элина вернулась на 13-е место, Даяна поднялась на 33-ю позицию, Костюк осталась 27-й

21 июля 2025, 14:01 |
399
0
Рейтинг WTA. Свитолина прибавила одно место, прогресс Ястремской
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

21 июля женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На прошлой неделе девушки разыграли трофеи на турнирах WTA 250 в Гамбурге и Яссах.

Победительница немецких соревнований Лоис Буассон дебютировала в топ-50 и теперь занимает 44-е место.

Чемпионка румынского турнира Ирина-Камелия Бегу прибавила 28 позиций и сейчас идет 82-й.

В топ-10 изменений не произошло. Первой ракеткой остается Арина Соболенко, за ней идут Коко Гауфф, Ига Свентек, Джессика Пегула и Мирра Андреева.

Топ-10 рейтинга WTA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прибавила одно место и теперь идет 13-й. Марта Костюк осталась на 27-й позиции.

Даяна Ястремская благодаря полуфиналу в Гамбурге улучшила шесть строчек и поднялась на 33-е место. Прогресс также у Дарьи Снигур (плюс 9 мест – 192-я), Анастасии Соболевой (плюс 17 мест – 216-я) и Леси Цуренко (плюс 1 место – 293-я).

Юлия Стародубцева, Ангелина Калинина, Александра Олейникова и Катарина Завацкая потеряли позиции.

Украинки в рейтинге WTA

В парном рейтинге WTA первой ракеткой Украины остается Людмила Киченок – 16-я позиция.

В топ-100 из украинок также находятся Надежда Киченок (60-я) и Марта Костюк (85-я). Надежда благодаря трофею в Гамбурге прибавила 14 мест.

Украинки в парном рейтинге WTA

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рейтинг WTA Леся Цуренко Элина Свитолина Джессика Пегула Ангелина Калинина Мэдисон Киз Даяна Ястремская Марта Костюк Арина Соболенко Аманда Анисимова Дарья Снигур Коко Гауфф Паула Бадоса Ига Свёнтек Анастасия Соболева Жасмин Паолини Чжэн Циньвень Мирра Андреева Александра Олейникова Юлия Стародубцева
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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