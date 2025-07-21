Рейтинг WTA. Свитолина прибавила одно место, прогресс Ястремской

21 июля женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На прошлой неделе девушки разыграли трофеи на турнирах WTA 250 в Гамбурге и Яссах.

Победительница немецких соревнований Лоис Буассон дебютировала в топ-50 и теперь занимает 44-е место.

Чемпионка румынского турнира Ирина-Камелия Бегу прибавила 28 позиций и сейчас идет 82-й.

В топ-10 изменений не произошло. Первой ракеткой остается Арина Соболенко, за ней идут Коко Гауфф, Ига Свентек, Джессика Пегула и Мирра Андреева.

Топ-10 рейтинга WTA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прибавила одно место и теперь идет 13-й. Марта Костюк осталась на 27-й позиции.

Даяна Ястремская благодаря полуфиналу в Гамбурге улучшила шесть строчек и поднялась на 33-е место. Прогресс также у Дарьи Снигур (плюс 9 мест – 192-я), Анастасии Соболевой (плюс 17 мест – 216-я) и Леси Цуренко (плюс 1 место – 293-я).

Юлия Стародубцева, Ангелина Калинина, Александра Олейникова и Катарина Завацкая потеряли позиции.

Украинки в рейтинге WTA

В парном рейтинге WTA первой ракеткой Украины остается Людмила Киченок – 16-я позиция.

В топ-100 из украинок также находятся Надежда Киченок (60-я) и Марта Костюк (85-я). Надежда благодаря трофею в Гамбурге прибавила 14 мест.

Украинки в парном рейтинге WTA