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  4. В 34 года: 110-я ракетка мира выиграла первый трофей с июля 2022
WTA
20 июля 2025, 20:39 |
558
0

В 34 года: 110-я ракетка мира выиграла первый трофей с июля 2022

Ирина-Камелия Бегу одолела Жиль Тайхман и стала чемпионкой турнира в Яссах

20 июля 2025, 20:39 |
558
0
В 34 года: 110-я ракетка мира выиграла первый трофей с июля 2022
WTA

34-летняя румынская теннисистка Ирина-Камелия Бегу (WTA 110) завоевала трофей на грунтовом турнире WTA 250 в Яссах, Румыния.

В финале румынка в двух сетах переиграла представительницу Швейцарию Жиль Тайхман (WTA 102) за 1 час и 34 минуты.

WTA 250 Яссы. Грунт, финал

Жиль Тайхман (Швейцария) [6] – Ирина-Камелия Бегу (Румыния) [7] – 0:6, 5:7

Бегу провела пятое очное противостояние против Тайхман. Ирина-Камелия одержала четвертую победу над Жиль – четвертую подряд.

Бегу завоевала шестой трофей в карьере и первый с 2022 года, когда в июле стала чемпионкой в Палермо, Италия.

Помимо Тайхман, Ирина-Камелия на пути к триумфу справилась с Нао Хибино, Викторией Хименес-Касинцевой, Анной Шишковой и Жаклин Кристиан.

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Ирина-Камелия Бегу Жиль Тайхман
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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