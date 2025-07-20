В 34 года: 110-я ракетка мира выиграла первый трофей с июля 2022
Ирина-Камелия Бегу одолела Жиль Тайхман и стала чемпионкой турнира в Яссах
34-летняя румынская теннисистка Ирина-Камелия Бегу (WTA 110) завоевала трофей на грунтовом турнире WTA 250 в Яссах, Румыния.
В финале румынка в двух сетах переиграла представительницу Швейцарию Жиль Тайхман (WTA 102) за 1 час и 34 минуты.
WTA 250 Яссы. Грунт, финал
Жиль Тайхман (Швейцария) [6] – Ирина-Камелия Бегу (Румыния) [7] – 0:6, 5:7
Бегу провела пятое очное противостояние против Тайхман. Ирина-Камелия одержала четвертую победу над Жиль – четвертую подряд.
Бегу завоевала шестой трофей в карьере и первый с 2022 года, когда в июле стала чемпионкой в Палермо, Италия.
Помимо Тайхман, Ирина-Камелия на пути к триумфу справилась с Нао Хибино, Викторией Хименес-Касинцевой, Анной Шишковой и Жаклин Кристиан.
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