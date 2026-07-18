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WTA
18 июля 2026, 18:52 |
1144
6

Олейникова не смогла выйти в финал турнира WTA 250 в Яссах

Александра проиграла Майяр Шериф в двух сетах в полуфинальном поединке

18 июля 2026, 18:52 |
1144
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Олейникова не смогла выйти в финал турнира WTA 250 в Яссах
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Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 52) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 250 в Яссах, Румыния.

В полуфинале украинка в двух сетах проиграла представительнице Египта Майяр Шериф (WTA 97) за 1 час и 28 минут – 3:6, 1:6.

Это было четвертое очное противостояние соперниц. Счет – 3:1 в пользу Олейниковой.

Александра второй раз в карьере сыграла в полуфинале на уровне Тура. В феврале 2026 года Александра добралась до этой стадии на соревнованиях WTA 250 в Клуж-Напоке.

В финале грунтового турнира Шериф сыграет либо с Паулой Бадосой, либо с Тамарой Зиданшек.

WTA 250 Яссы. Грунт, 1/2 финала

Майяр Шериф Александра Олейникова [3] – 6:3, 6:1

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Александра Олейникова Майяр Шериф WTA Яссы
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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Комментарии 6
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Нічого, молодець 
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+1
Не вистачає Олійникової стабільно відіграти цілий турнір
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+1
Да вона у другому сеті взагалі грати не хотіла. Тупо догравала. Мабуть думками була вже далеко від корту. 
Не можу її звинувачувати, можливо було щось важливіше 🤪
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0
Сьогодні у Сашури було багато браку,помилок,а у суперниці навпаки залітало майже усе.Сподіваюсь Сашко зробить висновки з цієї поразки й ще порадує нас перемогами на наступних турнірах.
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0
Сьогодні не вистачило агресії і бадмінтону забагато, шкода, що так легко гру віддала
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0
Все одно молодець, дякуємо Сашуні♥️ за турнір. Підтримуємо і в невдалі моменти, на відміну від деяких тут, які лише після перемог приходять. А при поразках - як страуси голови в пісок...😏
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-1
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