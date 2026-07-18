Олейникова не смогла выйти в финал турнира WTA 250 в Яссах

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 52) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 250 в Яссах, Румыния.

В полуфинале украинка в двух сетах проиграла представительнице Египта Майяр Шериф (WTA 97) за 1 час и 28 минут – 3:6, 1:6.

Это было четвертое очное противостояние соперниц. Счет – 3:1 в пользу Олейниковой.

Александра второй раз в карьере сыграла в полуфинале на уровне Тура. В феврале 2026 года Александра добралась до этой стадии на соревнованиях WTA 250 в Клуж-Напоке.

В финале грунтового турнира Шериф сыграет либо с Паулой Бадосой, либо с Тамарой Зиданшек.

WTA 250 Яссы. Грунт, 1/2 финала

Майяр Шериф – Александра Олейникова [3] – 6:3, 6:1