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WTA
18 июля 2026, 17:15 | Обновлено 18 июля 2026, 18:30
1773
13

Александра Олейникова – Майяр Шериф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 250 в Яссах

18 июля 2026, 17:15 | Обновлено 18 июля 2026, 18:30
1773
13 Comments
Александра Олейникова – Майяр Шериф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Олейникова
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18 июля украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 52) продолжает выступления на грунтовом турнире WTA 250 в Яссах, Румыния.

В 1/2 финала украинка играет против Майяр Шериф (Египет, WTA 97). Встреча стартовала в 17:10 по Киеву.

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Это четвертое очное противостояние соперниц. Счет 3:0 в пользу Александры.

Победительница поединка в финале встретится либо с Паулой Бадосой, либо с Тамарой Зиданшек.

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📺 Видеотрансляция

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 13
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Важко дивитися такий теніс, а ще важче, мабуть, грати. Фізична підготовка буде визначальним фактором у перемозі. Вперед до неї, Сашуля!
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+5
Не намагається Олександра розірвати ці неквапливі розіграші  на високих мячах, а, може, треба пробувати 
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+1
Схоже, не вміє Олійнікова грати в інший теніс, а не виходить вже грати і у свій
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0
Було таке що ще і кричали на тих дітей шо повільно рушник подають, Вердаско якщо не помиляюсь хахахаха
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0
А чому в тенісі немає більше такого як раніше, коли болбої як ті раби приносять гравцям рушника, а ті витершись швиряють їм назад потного рушника наче якомусь непотребу? 
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0
З такою манерою гри, важко на щось розраховувати! Друга ліга.Не теніс ,а підшир якийся.
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0
Суперниця підготувалася до Сашко,не проходять свічки,та накидушки,суперниця мало помиляється.
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0
За останні приблизно півроку Саша двічі вигравала у Шеріф. Треба зібратися, і взяти другий сет, а у третьому буде легше
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0
Ще мені один турнір… навіть вболівальників на трибунах немає…каструлюголову на USopen знову винесуть в першому раунді 6-0 6-0
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-8
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