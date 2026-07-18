Александра Олейникова – Майяр Шериф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 июля украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 52) продолжает выступления на грунтовом турнире WTA 250 в Яссах, Румыния.

В 1/2 финала украинка играет против Майяр Шериф (Египет, WTA 97). Встреча стартовала в 17:10 по Киеву.

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Это четвертое очное противостояние соперниц. Счет 3:0 в пользу Александры.

Победительница поединка в финале встретится либо с Паулой Бадосой, либо с Тамарой Зиданшек.

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