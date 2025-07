В ночь на 20 июля в Лондоне состоялся вечер бокса, в главном событии которого встретились представители супертяжелого веса. Вечер бокса был организован влиятельным промоутером Фрэнком Уорреном.

На ринге сошлись обладатель титулов WBC, WBO и WBA Александр Усик и чемпион мира по версии IBF Даниэль Дюбуа. Украинский боксер нокаутировал соперника в пятом раунде и в третий раз в карьере завоевал все четыре пояса.

Во время поединка матч с трибун смотрел украинский вингер лондонского Челси Михаил Мудрик. После встречи в интернете появилось видео, на котором заметна реакция Михаила на победу Усика.

ВИДЕО. Лицо и эмоции Мудрика после того, как Усик нокаутировал Дюбуа

Mykhaylo Mudryk, Andriy Shevchenko, Yaroslav Mahuchikh, Hennadiy Butkevych and other Ukrainian sports personalities celebrating Usyk’s KO over Dubois last night



(Video not ours - but unsure of OG source) pic.twitter.com/OLxuJpk6Oi