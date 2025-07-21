«Это было бы глупо». В Португалии Бенфике дали совет по Трубину

Португальский журналист Камило Лоуренцу поделился мыслями о возможном уходе из лиссабонской «Бенфики» украинского вратаря Анатолия Трубина.

«Я бы не отпустил Трубина. То, что случилось с Влаходимосом (греческий вратарь «Бенфика» продала в 2023 году в «Ноттингем Форест» за 4,9 млн евро – Прим.), уже было ошибкой. Повторять это было бы бессмысленно», – сказал Лоуренцу в интервью Glorioso 1904.

Трубин перешел в «Бенфику» летом 2023 года за 10 млн евро. В прошлом сезоне украинец сыграл за лиссабонский клуб 51 матч и пропустил 54 гола. Рыночная трансферная стоимость вратаря составляет 28 млн евро.

Сообщалось, что «Бенфика» выставила Трубина на трансфер из-за звездного футболиста.