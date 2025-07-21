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  4. «Это было бы глупо». В Португалии Бенфике дали совет по Трубину
Португалия
21 июля 2025, 13:55 | Обновлено 21 июля 2025, 13:56
636
0

«Это было бы глупо». В Португалии Бенфике дали совет по Трубину

Камило Лоуренцу советует не продавать украинца

21 июля 2025, 13:55 | Обновлено 21 июля 2025, 13:56
636
0
«Это было бы глупо». В Португалии Бенфике дали совет по Трубину
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Португальский журналист Камило Лоуренцу поделился мыслями о возможном уходе из лиссабонской «Бенфики» украинского вратаря Анатолия Трубина.

«Я бы не отпустил Трубина. То, что случилось с Влаходимосом (греческий вратарь «Бенфика» продала в 2023 году в «Ноттингем Форест» за 4,9 млн евро – Прим.), уже было ошибкой. Повторять это было бы бессмысленно», – сказал Лоуренцу в интервью Glorioso 1904.

Трубин перешел в «Бенфику» летом 2023 года за 10 млн евро. В прошлом сезоне украинец сыграл за лиссабонский клуб 51 матч и пропустил 54 гола. Рыночная трансферная стоимость вратаря составляет 28 млн евро.

Сообщалось, что «Бенфика» выставила Трубина на трансфер из-за звездного футболиста.

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Бенфика Анатолий Трубин трансферы чемпионат Португалии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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