Старая гвардия: Уокер, Хендерсон и Поульсен. Лучшие дешевые трансферы лета

У меня, признаюсь честно, был страх, что июль будет беден на трансферы. Потому что все, кто очень хотел оформить подписание еще до старта предсезонных тренировок, уже это сделали, а все остальные готовы тянуть до последнего ради заключения сделки на наиболее выгодных для себя условиях. Что ж, ошибался: в июле также на трансферном рынке хватает интересных событий. Чего только сага с переходом Дьокереша стоит! Но о шведском форварде и других трансферах за десятки миллионов вы сможете прочитать где угодно, а вот о дешевых – только здесь. Продолжаю вести рубрику недорогих приобретений команд топ-лиг Европы, которые либо откровенно выгодны и точно принесут пользу, либо, по крайней мере, интересны и заслуживают внимания. Правила те же, что и раньше: верхний предел платы за переход, который может «пройти» в материал, составляет 15 миллионов евро, выкупы после аренды и возвраты из аренды игнорируем.

На этот раз концентрируемся на АПЛ, но будет совсем чуть-чуть также и Б1 с ЛЛ. Если вдруг в тексте не упоминается кто-то очевидный, то, скорее всего, о нем уже было написано здесь или здесь.

Кристиан Нергор (Брентфорд → Арсенал, 11.6 млн евро)

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Когда кто-то вам скажет, что Артета идет по стопам Гвардиолы, напомните тому, каким было летнее трансферное окно «Арсенала» и «Манчестер Сити». Пока Пеп рассказывает, что его состав существенно сократится к старту сезона (есть договоренность с руководством), Микель активно усиливает свою скамейку запасных. Артета откровенно боится в решающий момент сезона остаться без вариантов из-за травм. Уже весной «Арсенал» страдал из-за ограниченного состава, когда в плей-офф ЛЧ не было кем не то чтобы усилить игру, а хотя бы освежить. Нергор не является решением проблемы, но придаст «канонирам» уверенности в своем будущем. Субименди будет играть в основе во всех важных матчах, а скандинав – в остальных. В конце концов, выступать в КАЛ и КА тоже кем-то нужно. Нергору чуть за 30, он уже много сезонов играет в АПЛ, так что каши не испортит. 12 млн. за крепкого середняка на скамейку запасных – норм.

Джордан Хендерсон (Аякс → Брентфорд, бесплатно)

Однажды мы признаем, что «Брентфорд» – эталон ведения дел на рынке. Флеккена в клубе заменили Келлехером за несколько дней, а теперь то же самое провернули с Нергором и Хендерсоном. Это не топ-вариант хотя бы из-за возраста Джордана, но как переходный – более чем хороший. «Брентфорд» зарабатывает 12 миллионов, не теряет в качестве и получает время, полсезона или даже сезон, чтобы найти себе нового опорника – такого, который давал бы качество без мяча, но существенно помогал и в розыгрыше. Хендерсон не будет разрывать в АПЛ хотя бы потому, что в «Брентфорде» футболисты центра поля – те, кто таскают рояль, но его точно будет приятно увидеть. В «Аяксе», кстати, закончил сезон в топ-3 лучших по ключевым пасам/матч и в топ-4 по перехватам. Хендерсон отправляется в Англию не для того, чтобы быть «дядькой в раздевалке», а чтобы стать важным футболистом своей команды. Играть в футбол он еще может достаточно хорошо.

Оливье Боскальи (ПСВ → Брайтон, бесплатно)

В возрасте 21-го года Оливье уехал из Франции в Нидерланды. Причем тогда за него заплатили только 2 миллиона, хотя рыночная стоимость была в полтора раза выше. Все выглядело так, что обычный парень без особых перспектив едет в более простую лигу и навсегда прощается с мечтой выступать за клубы топ-4 лучших чемпионатов мира. Прошло 6 лет – и 27-летний Боскальи с ноги врывается в английский футбол. Сразу будет претендовать на основу в клубе-середняке лиги, его рыночная стоимость – аж 20 миллионов. Относительно поздно раскрылся. Дважды подряд выиграл чемпионат с «ПСВ», поэтому, кажется, решил зайти на более сложный уровень. По среднему баллу в последнем сезоне – лучший среди футболистов группы обороны. Имеет топ-показатели отборов и перехватов (по обоим в тройке лучших в клубе), а еще отдал аж 6 ассистов в чемпионате с позиции центрального защитника. В Англии потеряться не должен.

Кайл Уокер (Ман Сити → Бернли, аренда)

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Мне нравится подход «Манчестер Сити» к трансферам на выход из команды. Хочешь уйти? Да пожалуйста. Если футболист еще и не является дорогим активом, то может еще и сделать это чуть ли не бесплатно. По условиям аренды Уокер будет выкуплен автоматически, если он сыграет 70+% матчей за команду в чемпионате за 2 сезона, сумма полноценного трансфера – 5 миллионов. Звучит несколько комично. «Сити» мог бы заработать на Кайле больше, причем сразу – но решил не тратить время и силы, не портить отношения с игроком. Является ли Уокер топ-игроком для «Бернли»? Пожалуй, да. Потому что в Манчестере он в последний год не успевал возвращаться в оборону из атаки – а здесь таких переходов будет меньше. В дуэлях один на один Уокер до сих пор очень сильный защитник. Единственное: несколько настораживает, что лучшая оборона в истории ЧШ (16 пропущенных в 46-и матчах) выходит на рынок для приобретения защитника. А вот точно ли нужно усиливать эту линию? Странно, что «Бернли» решил начать лето именно таким образом.

Борна Соса (Аякс → Кристал Пэлас, 2.3 млн евро)

Когда-то его связывали со многими топ-клубами мира, а сейчас он оказался ненужным даже «Аяксу». «Кристал Пэлас» рискует и берет футболиста с проблемами с дисциплиной – но может себе позволить потратить такие небольшие деньги на риск. Потому что если не сработает – ну, ничего. А вот если Соса вернется на свой прежний уровень... В Б1 он тратил в среднем менее 4-х матчей на 1 ассист при том, что был левым защитником. Поиграл в еврокубках. Выступал в составе сборной Хорватии в решающих матчах ЧМ. Стоил когда-то 12 миллионов, хотя играл всего лишь за «Штутгарт» – тогда в лучшем случае середняка немецкого первенства. Гласнер также немало работал в Германии, поэтому, возможно, трансфер оформлен именно по его просьбе. Большинство матчей «Пэлас» играет с тройкой центральных защитников, поэтому роль флангового защитника здесь – очень атакующая. Тот же Муньос оформил 10 голевых действий в сезоне. Соса может даже больше. Ну, когда-то точно мог.

Свере Нюпан (Русенборг → Ман Сити, 15 млн. евро)

Самый дорогой трансфер сегодняшней подборки, о котором я вам не так много могу рассказать. Чисто скаутское приобретение. Все мы знаем, что академия «Сити» – возможно, лучшая в Англии прямо сейчас. Ежегодно выпускает таланты. Но эти таланты в основном не играют за «Сити», потому что здесь и сейчас не могут получить практику в Манчестере – и уезжают. Поэтому если «горожане», у которых точно есть перспективные ребята в дубле, платят 15 миллионов за 18-летнего парня, то это чисто скаутская история. В Нюпане увидели что-то исключительное. Причем даже нестабильность парня не остановила «Сити»: у него 8+7 за 28 туров предыдущего розыгрыша чемпионата Норвегии и только 1+0 за 9 поединков текущего. Выстрелил и замолчал – но «Манчестер» все устроило. По нарезкам хорошо видно, что парень качественно продвигает мяч и очень смело с ним работает. Очень верю, что успеет много поиграть в КАЛ и КА. Там будет меньше работы против мяча, поэтому он впечатлит. Но на первый сезон это и все.

Юссуф Поульсен (Лейпциг → Гамбург, 1 млн. евро)

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Замечательно, что «Лейпциг» не стал просить за свою легенду слишком много. Поульсен уже давно не является основным игроком в РБ, но иногда выходит на поле – и выглядит футболистом, который, по крайней мере, не потерял жажду и желание играть в футбол. Странно, что только сейчас, в 31 год, решился сменить команду. Практика показывает, что клубы-новички Б1 имеют мало денег на усиление, а разница в классе между ними и местными аутсайдерами – огромная. Чтобы сделать много трансферов и действительно усилить состав, каждый новый игрок должен иметь опыт выступлений в высшей немецкой лиге и стоить символическую сумму денег. Поэтому переход Поульсена для «Гамбурга» – идеальный. Будет ли Юссуф здесь много играть? Пока что все выглядит так, потому что единственный топ-бомбардир команды в прошлом сезоне, Зельке, решил уехать в Турцию. Я совсем не уверен, что подписания только Поульсена в атаку хватит для сохранения прописки, но такой переход – win-win для всех.

Николас Копальдо (Зальцбург → Гамбург, 2.1 млн. евро)

Есть интересная цифра. Копальдо отыграл в австрийской Бундеслиге прошлого сезона 23 матча, довольно много, и вошел в топ-10 лучших футболистов по средней оценке FotMob – но стал единственным в этой десятке, кто не признавался лучшим игроком ни в одном из поединков. То есть Николас набрал свой балл не чередованием хороших и плохих матчей, а стабильной игрой на уровне. Это крайне ценно. К скоростям немецкого первенства плюс-минус готов, получит комфортную для себя роль бокс-ту-бокса в центральной тройке. Еще и сумма комичная, трансферная стоимость игрока почти в 2.5 раза выше. Кажется, «Гамбург» нашел подход к РБ: уже взял по игроку из «Лейпцига» и «Зальцбурга». Напоминаю: есть еще латиноамериканские и МЛС-овские Ред Буллы. Работы еще много... Если без шуток, то просто хороший трансфер. Нравится подход «Гамбурга», который не потратил весь бюджет на одного новичка/не начал скупать вообще всех. Бьет прицельно. Этот удар может оказаться точным.

Родриго Рикельме (Атлетико → Бетис, 8 млн. евро)

Если ты техничный футболист, то можешь заиграть в «Атлетико» только если будешь суперзвездой. Здесь ты либо техничный лидер, либо нетехничный помощник. Третьего не может быть. Поэтому Рикельме не заиграл в Мадриде. Когда выходил на поле с замены, то ничем помочь не мог. Кажется, ему важно чувствовать игру – а он просто не успевал это сделать за мизерное время. Мало минут, плохая оценка (аж 21-й в команде): так почему же «Бетис» платит за него так много? Ответ на поверхности: из-за стиля. И команды, и его собственного. Пеллегрини собирает банду тех, кто умеет обработать мяч в касание, изысканно отыграться с партнером, обойти двух-трех... Это все о Рикельме. В последний год в ЛЛ он выполнял 4.2 попытки обводки за 90 минут, несколько лет назад в составе «Жироны» – аж 5.9. Родриго не об эффективности, а о любви к футболу. Что-то вроде Антони. «Бетис» превращается в клуб, где каждый может получить второй шанс. Это красиво, это приятно. Радуюсь и за команду, и за футболиста.