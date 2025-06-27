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Англия
27 июня 2025, 13:14 | Обновлено 27 июня 2025, 13:30
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Келлехер, Флеккен и вундеркинды-ноунеймы. Лучшие дешевые трансферы лета

Первый раунд разговоров о футболистах, которые станут героями своих команд в сезоне-2025/26

27 июня 2025, 13:14 | Обновлено 27 июня 2025, 13:30
746
2
Келлехер, Флеккен и вундеркинды-ноунеймы. Лучшие дешевые трансферы лета
Getty Images/Global Images Ukraine. Джонатан Та

Трансфер Зинченко в «Милан» задерживается из-за «высокого» ценника на футболиста – около 15 миллионов евро. Как будто в Италии не готовы отдавать так много. И если 15 миллионов – это много за многократного чемпиона АПЛ и настолько универсального футболиста, тогда возникает вопрос: а кого действительно полезного и крутого можно приобрести за меньшие деньги? Примеры потенциально удачных подписаний за копейки этим летом уже есть, и в этом тексте мы обратимся именно к ним. О трансферах за миллион миллионов вы, наверное, уже все прочитали и сами. Здесь – только шикарные приобретения дешевле отметки в 15 миллионов евро. То есть такие, которые даже «Милан» квалифицирует как недорогие. А кто я такой, чтобы спорить с боссами столь легендарного клуба? Подписание свободных агентов и аренды также охватим, а вот подписание после предварительных аренды – нет, потому что там нет интриги: если заиграл во время «испытательного срока», заиграешь и на стабильной основе.

Поговорим о перспективах новичков в их новых командах и интересных особенностях каждого перехода. Разделим материал на несколько частей, ведь сами понимаете: качественных трансферов стоимостью менее 15 миллионов уже немало, а впереди еще 2 месяца лета. Сегодня – подписания клубов АПЛ и Бундеслиги.

Джонатан Та (Байер → Бавария, 800 тысяч)

Коллектив из Мюнхена платит менее миллиона за его подписание (вообще, оно бесплатное – просто «Бавария» накинула немного «Байеру», чтобы Джонатан дебютировал уже на КЧМ) и при этом получает сильного в единоборствах футболиста, которому не придется привыкать к чемпионату. Плюс, клуб-чемпион Германии пока имеет в составе только одного классного центрального защитника – Упамекано. Остальные не гарантируют качества. А он даст это качество. Но, конечно, есть определенные риски: Джонатан играет хорошо только тогда, когда и чувствует себя хорошо. Это и о физическом, и о ментальном состоянии. Ему 29, и он уже много-много лет на радарах топ-команд – а перешел в одну из таких только сейчас, после двух сезонов игры под руководством Алонсо. У предыдущих тренеров Та также играл круто, но только месяц-два в году, или целый сезон – но потом не впечатлял аж 2 подряд. Казалось, проблема со стабильностью, но Хаби доказал обратное. Получается, тренеру нужно регулярно купать Та в теплой ванне из комплиментов, а рядом с футболистом всегда должен ходить тренер по физической подготовке. Тогда все будет хорошо.

Адриан Трюффер (Ренн → Борнмут, 13.5 миллионов)

Getty Images/Global Images Ukraine

Корабль «Ренна» или тонет, или нет. Но неопределенность пугает футболистов. Не всех, но тех, которые еще недавно считались наиболее перспективными, точно ужасает. Один из таких – Трюффер. 2 года назад он был моложе и стоил 18 миллионов, а теперь «Борнмут» предлагает за него меньше 14-ти – и «Ренн» соглашается. Будет перезапускать карьеру. И, знаете, этот трансфер настолько борнмутовский! Во-первых, молодой футболист – 23 года. Во-вторых, он максимально про атаку. Большинство поединков в прошлом сезоне Трюффер отыграл в качестве латераля, то есть закрывал всю бровку. Не в последнюю очередь потому, что за спиной у него было аж 3 центральных защитника – он мог не бояться подключаться к атаке. В «Борнмуте» страховать будет только пара. «Вишни» берут на проблемную после ухода Керкеша позицию не профильного левого защитника, а левого вингбека, потому что для них настолько важен вклад игрока на этой позиции в атаку. За последние 5 сезонов Лиги 1 Трюффер имеет 22 голевых действия, 15 из которых – ассисты.

Лоренц Ассиньон (Ренн → Штутгарт, 12 миллионов)

Вот это я понимаю последовательность! Только что рассказал, что «Ренн» продал своего основного левого вингбека. Так вот, этот – основной правый. Все то же самое, абсолютно. Только этому 25 лет – немного старше. Но и показатели в атаке у него немного лучше: и больше xG, и больше xA за матч, оформил больше голевых действий (целых 7) в чемпионате. А еще уже поиграл за границей – в «Бернли» Компани в АПЛ. «Штутгарт» после потери Ито и Антона провалил сезон в Б1 из-за плохой игры в обороне, поэтому логичнее было бы ожидать трансферы от него именно в защиту – но команда, кажется, просто не хочет инвестировать в эту линию. Снова приходит футболист, который будет более полезен с мячом, чем без. И это уже клубная философия – ставить на атаку, а не на оборону. Пока что скорее работает, ведь даже после продажи пары основных защитников «Штутгарт» финишировал в середине таблицы чемпионата и выиграл немецкий кубок. Если абстрагироваться от необходимости покупать футболистов на более проблемные позиции, то подписание Ассиньона – топ. Дешево и сердито.

Марк Флеккен (Брентфорд → Байер, 10 миллионов)

Getty Images/Global Images Ukraine

Флеккен – один из лучших вратарей Бундеслиги. Уже сейчас. Потому что до этого он был среди лучших в АПЛ. Главная причина: он крутой шот-стопер. В предыдущем сезоне он совершил в Англии 150 сейвов в чемпионате – на 30 больше, чем любой другой вратарь. А среди топ-8 лучших по количеству спасений он имеет еще и второй лучший процент – 73.4%. С одной стороны, по показателю пост-шота (разница между ожидаемыми и фактическими пропущенными голами) откатал в ноль, с другой – это довольно круто, если играешь за команду без обороны. Здесь тебя в каждом матче просто «убивают» ударами в упор и атаками с несколькими выстрелами в створ подряд, поэтому «поплыть» очень легко. Например, второй лучший по сейвам, Рамсдейл из «Саутгемптона», наиграл на 63.5 пропущенных – а пропустил 66. Но Флеккен крут не только из-за своей реакции – еще и из-за игры ногами. Он с отрывом почти в 150 пасов лучший по количеству передач среди вратарей в сезоне АПЛ. К тому же, в топ-3 лучших киперов лиги по показателю xGBuildup, то есть по участию в атаках команды. Будет очень полезен и на мяче.

Куивин Келлехер (Ливерпуль → Брентфорд, 14.8 миллионов)

Флеккену 30 лет, поэтому его желание поиграть в топ-команде – вполне понятное. Он поздно перебрался в АПЛ, поэтому даже топ-перформансы здесь не заставили более солидные местные команды пойти за ним летом. Пришлось рискнуть и отправиться в Леверкузен. Но «Брентфорд» – клуб, который не застать врасплох. Он, кажется, имеет шорт-лист кандидатов на любой подобный случай. Поэтому почти сразу подписал на замену своему вратарю Келлехера. Добавил к вырученным от трансфера деньгам еще 5 миллионов – и получил более молодого кипера, который имеет плюс-минус такой же профиль, как и Флеккен. Играет ли ногами? Да. Если бы отыграл все матчи в сезоне, был бы в топ-5 по количеству пасов. Но получил только 10 шансов в чемпионате – и пропустил плюс-минус столько же, сколько должен был (в пределах единицы от ожидаемого). Идеальная замена ушедшего футболиста, лучше просто некуда. Кстати, Келлехер очень хотел остаться в «Ливерпуле» и бороться за место в основе – но там в него не поверили. В «Брентфорд» едет доказывать, что достоин лучшего отношения.

Ибрагим Маза (Герта → Байер, 12 миллионов)

Getty Images/Global Images Ukraine

Пока не далеко ушли от «Байера», обсудим еще один трансфер команды. Нравится подход коллектива: он действительно работает точечно, то есть покупает на позиции, которые являются проблемными. Нет топ-вратаря из-за возраста Градецки? Берем нового. Нет креативной «десятки» из-за ухода Вирца? Находим. Однако если Флеккена берут в возрасте 30 лет, то Мазу – в 19-летнем. Но он уже один из лидеров «Герты» в атаке (5+3). Интересный момент: берлинский клуб финишировал во второй половине таблицы Б2, но по количеству отборов (18.4 за матч) вошел в топ-2 команд дивизиона. Лучше только «Регенсбург» (20.3), но тот 60.1% времени проводит БЕЗ мяча, а «Герта» 53% – С НИМ. То есть команда из столицы имеет самый эффективный с точки зрения отборов футбол среди клубов Б2, которые любят держать круглый. И «Байер» берет одного из лучших игроков этой системы. То есть Маза – не только молодой и перспективный, но еще и имеет определенный опыт игры в механизме с интенсивным футболом. Сможет эффективно прессинговать. Идеальный игрок для Тен Хага.

Диего Кополла (Верона → Брайтон, 11 миллионов)

В предыдущем сезоне «Верона» оценила свои ресурсы и приняла решение не играть в футбол. Худшее владение мячом в чемпионате (38.1%). Худшая дисциплина в чемпионате (топ-1 по ЖК, КК и фолам). Такая игра позволила команде достаточно легко сохранить прописку, но не выделила почти никого из группы атаки, потому что даже форварды в таком футболе – первые защитники. Однако подобный стиль, когда больше всего работы у игроков последней линии, позволяет выгодно их продавать. 21-летний Кополла – плод такого футбола. Топ-2 команды по отборам и выносам, топ-1 по перехватам. Еще интересный момент: набрал аж 10 желтых, но не получил ни одной красной. То есть ему 21, а он справился с такой нагрузкой, был здесь чуть ли не лучшим, да еще и ни разу команду не подставил. Готов идти дальше. И заслуживает. Да, в «Брайтоне» еще и продвигать мяч через пас придется, но в Англии ему дадут время адаптироваться, а рядом на поле с ним будут более опытные партнеры. Заиграет – станет топом, нет – ну, это всего лишь 11 миллионов.

Лука Вушкович (Хайдук → Тоттенхэм, 11 миллионов)

Getty Images/Global Images Ukraine

Имеет 7+2 в чемпионате Бельгии – очень неплохо, да? А что, если я скажу вам, что он забил их в составе всего лишь «Вестерло» – середняка чемпионата, за который априори трудно забивать? А что, если я добавлю, что это был его первый год в клубе? А что, если я скажу вам, что он… центральный защитник? Ну, теперь шокированы? Да, 7 голов в чемпионате. Вероятно, рост 1.93 помог (5 мячей – головой). Однако я бы больше акцентировал внимание именно на том факте, что футболист в 18 лет уже в третий раз меняет страну. Сначала играл на родине в Хорватии, затем – в Польше, далее – в Бельгии, теперь – в Англии. И везде получает все больше времени на поле, а значит, очень хорошо адаптируется. Что это за монстр такой вообще? Вряд ли в «Тоттенхэме» он будет играть в стартовом составе сразу, однако Ромеро и ван де Вен – травматичные, а Франк любит формации 3-Х-Х, поэтому свои шансы Лука точно получит. «Тоттенхэм» умеет покупать никого и вылепливать из них кого-то. Может, это именно такой случай. Интересно, что получится. Буду смотреть первый матч Вушковича хотя бы ради того, чтобы узнать: а благодаря чему он так много забивает?

Бенедикт Холлербах (Унион → Майнц, 10 миллионов)

Мне нравится, как средние и маленькие немецкие команды усиливаются под еврокубки. Потому что, когда сезон был удачным и нужно выходить на новый уровень, кто-то начинает пересобирать состав или покупает все, что видит... Но в Б1 все не так. «Майнц» опередил «Лейпциг» в чемпионате, поэтому в следующем сезоне сыграет в плей-офф ЛК. И вот первый трансфер – классический форвард. Потому что есть и свои, однако тот же Буркардт травматичен и может быть продан. А Холлербах – это про гарантии. В прошлом сезоне «Унион» был среди худших в чемпионате по xG, но Бенедикт свое забил – аж 9 голов. Половину сезона был ориентиром в атаке команды, а затем выздоровел после травмы Илич – и футболист играл и забивал уже с ним в паре. То есть может чувствовать себя комфортно и как единственный форвард, и с кем-то в дуэте. С чемпионатом знаком. Воспитанник академии «Баварии», то есть с мячом работать умеет. На каждые 4 гола отдает 1 ассист, так что играть на команду приучен. Еще и 24 года – потом можно будет удачно продать. С ним «Майнц» будет иметь сильного по меркам ЛК нападающего, что бы там ни случилось летом.

Морган Гилавоги (Ланс → Санкт-Паули → Ланс, 3 миллиона + 4.5 миллиона)

Getty Images/Global Images Ukraine

При обычных обстоятельствах этого трансфера здесь не было бы. Но, как вы уже поняли, обстоятельства, мягко говоря, необычные. Прошлым летом «Ланс» отдал футболиста в аренду «Санкт-Паули» и прописал 3 миллиона евро в качестве суммы для его выкупа. Прошел год – и немецкий коллектив решил активировать данную опцию, чтобы сохранить автора 6+2 по гол+пас в чемпионате. И вот Гилавоги – футболист «Санкт-Паули». Но был он им менее суток: «Ланс» активировал опцию обратного выкупа за 4.5... С одной стороны, «Санкт-Паули» на ровном месте заработал 1.5 миллиона. С другой – остался без футболиста, на которого рассчитывал. Как иногда шутят в интернете, один переиграл переигрывание другого. Так им всем и надо: необходимо уметь читать то, что написано мелким шрифтом.

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статьи эксклюзив Джонатан Та Марк Флеккен Куивин Келлехер Лука Вушкович
Яся Ле
Яся Ле Sport.ua
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Andromed
отримати основного захисника збірної Німеччини за копійки не кожного дня получиться, Баварії пощастило
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