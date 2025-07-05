Клуб 30+: Жиру, Погба, Де Брюйне. Лучшие дешевые трансферы лета

В прошлый раз мы говорили о футболистах, которых купили команды АПЛ и Бундеслиги. На этот раз идем дальше – и обсуждаем потенциально эталонные трансферы на вход клубов Ла Лиги, Серии А и Лиги 1. Спойлер: больше всего здесь будет переходов в 5-й по статусу чемпионат Европы. Так уж получилось, что в Италии пока что достойных внимания трансферов меньше, чем переходов тренеров, а в Испании – вообще тишина. Может, команды ждут официального выхода из отпуска и уже тогда поразят нас тонной приобретений? Но даже так достойных внимания переходов накопилось немало. Говорить будем здесь не обо всех – только о тех, что дешевле 15-и миллионов евро, то есть неощутимых для большинства топ-команд. Если они принесут пользу, можно будет говорить об удачной работе отдела трансферов и выписывать премию спортивному директору, потому что тот разглядел бриллиант.

Также не будет выкупов после аренды и возвратов из аренды, потому что первые – (почти) гарантированный успех, вторые – (почти) гарантировано будут проданы в скором времени.

Кевин Де Брюйне (Ман Сити → Наполи, бесплатно)

Я все еще не до конца понимаю, какой Конте видит свою команду с Кевином в составе. Большую часть предыдущего сезона «Наполи» провел со схемой в 3 нападающих – это уже самая атакующая формация из возможных для Антонио. Команды Конте никогда не имели на поле одновременно много футболистов, главная задача которых – создать момент/забить гол. С другой стороны, до «Наполи» у него и базовой схемы 4-3-3 никогда не было. Значит, Антонио готов меняться и несколько больше подстраиваться под тех игроков, которых имеет. КДБ в его возрасте – не тот, кто даст надежность в центре поля. А это нужно наставнику. Поэтому Кевин будет играть высоко, его главной задачей будет создавать моменты для партнеров. А в этом он мастер. Переживет ли команда Конте изменения в пользу атаки? Не знаю. Будет ли сиять Де Брюйне? Конечно. Свою работу он выполнит хорошо. Единственный нюанс: нужно избежать травм. В теории, сделать это в Италии у Конте будет проще, чем в Англии у Гвардиолы.

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Петар Сучич (Динамо З. → Интер, 14 миллионов)

«Динамо» З. проиграло 2:9 «Баварии» осенью, а еще несколько раз меняло тренера в течение последних лет. Поэтому успехов команда не достигла в предыдущем сезоне ни в Европе (не вышла в плей-офф ЛЧ), ни в чемпионате (потеряла титул). Потому для талантливых футболистов коллектива все стало понятно: нужно уходить. Одним из первых решился на перемены Сучич. Я почти не видел игру этого исполнителя, но даже так могу сказать, что трансфер – выгодный. Во-первых, потому что «Интер» точно нуждается в глубине в центре поля. Из надежных футболистов там Барелла, Мхитарян, Чалханоглу и Фраттези, остальные не уровень. Сучич – опорник, поэтому за ветеранами, если что, «подчистит». Во-вторых, Петар настрелял 2+2 в сезоне ЛЧ, хотя отыграл только 5 матчей – очень круто. Это и для волнореза много, и для игрока команды-неудачницы – тоже. На клубном ЧМ уже за «Интер» дебютировал: ни разу не вышел в стартовом составе, но успел отдать победный ассист. В худшем случае усилит скамейку запасных команды.

Альберт Гренбек (Ренн → Дженоа, аренда)

«Дженоа» попытается спасти футболиста от тотального невезения. Перед стартом предыдущего сезона перешел из «Буде/Глимт» в «Ренн» в качестве местной звезды (17+8 за 43 последних матча в лиге) и даже стал лучшим игроком матча в 4-м туре Лиги 1 (гол+пас). Но вот беда: «Ренн» провалился. Ближе к Новому году уже считался аутсайдером. Гренбек не разрывал, но стабильно генерировал угрозу – 2.4 удара и 2.28 ключевых паса за 90 минут. Однако результативные действия не приходили, а результаты команды только ухудшались – поэтому зимой он перешел в «Саутгемптон». В том же месяце «Ренн» сменил тренера и заиграл, а сам футболист в Англии уже в марте получил травму ахилла – и досрочно завершил сезон. Не повезло, и так несколько раз подряд. Попробует снова в «Дженоа». У команды одна из худших атак Серии А (37 голов в 38 турах), потому что некому создавать шансы. Что ж, теперь есть. Гренбек будет генерировать опасность – это точно. Возможно, даже голы.

Эрик Дайер (Бавария → Монако, бесплатно)

Дайер приятно удивил в «Баварии». Все говорили, что он не заиграет в высокой линии обороны, и были не правы. Заиграл. Не на топ-уровне, конечно, но его и не брали как основного. Когда Дайер подменял кого-то из недоступных защитников, он выглядел если не убедительно, то точно на уровне. Оказалось, что опыт позволяет компенсировать факт перехода из команды с низкой в коллектив с высокой линией обороны. «Монако» посмотрел на все это и решил не пренебрегать шансом взять футболиста, который даже в Мюнхене не потерялся. Дайер вроде бы уже и ветеран, однако говорить что-то подобное о лиге, где до сих пор в основе играет Данте, как-то даже смешно. «Монако» Хюттера играет смело и в атаку, а защитники здесь своим личным классом должны компенсировать недостатки системы. Поэтому Дайер приходит для того, чтобы быть героем. В предыдущем розыгрыше «Монако» пропустил только на 6 голов больше, чем лучшая оборона Лиги 1. С Эриком эта разница будет нивелирована.

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Ансу Фати (Барселона → Монако, аренда)

Зачем Фати «Монако»? Я не знаю. Видимо, это попытка из разряда «а что, если вдруг?». Сработает – хорошо, не сработает – ну, ничего не потеряно. В предыдущем сезоне в Лиге 1 лучший бомбардир «Монако» забил 13 голов, второй лучший – 6. А теперь примите во внимание тот факт, что лучший снайпер отыграл только половину сезона – вторую. То есть это не то чтобы крутая командная работа по доставке мяча форварду – это просто отсутствие футболистов, способных стабильно забивать. Полгода «Монако» имел худшую разницу между фактическими и ожидаемыми голами в топ-5 лигах, потому что порол свои моменты пачками и в каждом матче. С Биретом стало лучше, но что будет, когда его прикроют? Других бомбардиров-то и нет. Может, таким станет Фати. Было бы хорошо. Наверное, стоит также отметить, что Ансу уходит из команды Флика, которая имеет один из лучших прессингов в Европе. «Монако» также играет в прессинг. С этой стороны переход даже логичен: даже если Фати не будет забивать, он поможет в игре без мяча.

Поль Погба (забвение → Монако, бесплатно)

А вы тоже чувствуете, что текст о трансферах медленно превращается в текст о приобретениях «Монако»? Поль пропустил несколько лет из-за допинга и травм, но очень хотел вернуться. Честно говоря, когда стало известно об отстранении и Погба показывал видео со своих личных тренировок, я подумал, что он потеряет интерес уже через месяц-другой. Однако нет. Если «Монако» подписывает Поля, то команда провела его полное обследование и тесты – и оказалось, что француз готов играть. Знаете, может быть красивая история о талантливом исполнителе, который не ценил то, что ему дал Бог, но в момент, когда потерял все, опомнился – и смог вернуться. Погба после перехода в «МЮ» был примером плохого отношения к футболу – а теперь может стать примером хорошего, правильного. «Монако» играет в схему с опорником и сильной центральной осью, поэтому Полю дадут возможность творить без риска подставить команду. Все в его руках и ногах. И немного в голове.

Оливье Жиру (Лос-Анджелес → Лилль, бесплатно)

Оказывается, вернуться из США можно не только если ты Ибрагимович. Но быть таранным почти 40-летним форвардом – кажется, обязательное условие. Шутки шутками, но подписание Жиру – несколько странное. До этого был мобильный Дэвид, который круто работал без мяча, теперь – немобильный Оливье, который, очевидно, очень много команде в игре без круглого в ногах не даст. Можете сами решить, что это говорит о «Лилле»: он настолько не имеет денег или настолько готов меняться под своих футболистов. Даст ли Жиру голы команде? Ну, я не знаю. В Америке не давал: забил только трижды за 25 матчей чемпионата. Но в МЛС трудно забивать. Нет, я серьезно. Если ты Месси – легко, потому что ты сам создаешь себе моменты. Но Жиру – зависимый нападающий. А в лиге с низким уровнем футбола зависимый нападающий и не получит большого количества шансов: никто их не создаст. Оливье устал страдать. До переезда в США забивал по 10+ в Серии А. В Лиге 1 сможет не хуже.

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Мариус Брохольм (Русенборг → Лилль, 8 миллионов)

Охрана, отмена: «Лилль» имеет деньги. По крайней мере, на перспективных талантов. Некоторые сервисы с оценками для футболистов ставят Брохольма в топ-10 лучших в текущем сезоне чемпионата Норвегии. В последних 4-х своих матчах за «Русенборг» забил трижды, единственный матч без гола – выезд к объективно более сильному «Буде-Глимт». В предыдущем сезоне также регулярно забивал. И до этого, еще в составе «Кристиансунна», тоже. И в дубле «Русенборга» разрывал. Парню только 20, и пока он вообще нигде не проваливался. «Лилль», кажется, планирует продать Жегрова, но предыдущий сезон, когда правый вингер команды почти не играл, доказал: команда может быть успешной и без него. «Лиллю» буквально нескольких забитых голов не хватило, чтобы квалифицироваться в ЛЧ. В клубе верят, что Брохольм сможет их забить. Ставить какие-то сумасшедшие бомбардирские рекорды не нужно. Если он и Жиру на двоих забьют, скажем, 25 раз в чемпионате, то с командой все будет хорошо.

Мойзес Симон (Нант → Париж, 7 миллионов)

Жаль Симона, которому просто не повезло в течение карьеры сыграть за топ-клуб. Ему уже 29, и пик его карьеры – «Нант», поэтому большая команда его уже не подпишет. Типичный вингер с быстрыми ногами и дриблингом. Большой плюс: не только тянет на себя, но и с радостью ассистирует (38 голевых пасов за 6 сезонов Л1 в составе «Нанта»). Большой минус: склонен принимать плохие решения. Уходит из «Нанта» после своего лучшего сезона и по голам, и по ассистам – 8+10 только в чемпионате. С одной стороны, уходит несвоевременно, потому что «Нант» затевает революцию с изменением стиля на более смелый и атакующий. С другой – это действительно последний шанс сменить команду. «Париж» предлагает комфортный для жизни город, а еще – уже сейчас, только в середине лета, 15-й по цене состав. То есть не худший, как это часто бывает с клубами-новичками. Столичный коллектив планирует задержаться в Л1 надолго и ищет себе футболистов с опытом выступлений на этом уровне. Тогда подписание Симона за копейки – гениальное.

Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль → Реал Мадрид, 10 миллионов)

10 миллионов «Реал» отдал для того, чтобы игрок присоединился к команде уже на клубном ЧМ. Видимо, мадридцы могут себе позволить потратить столько для того, чтобы увеличить шансы простой адаптации для Трента. Что сказать о трансфере? Он великолепен. Александер-Арнольд – один из лучших правых защитников в мире. Возможно, не лучший по навыкам игры в обороне, но есть вероятность, что №1 по умению помочь в атаке. На КЧМ Трент не зажег, но и не провалился. Задача Алонсо – вписать Арнольда в футбол команды так, чтобы выжать максимум из его таланта ассистировать и свести к минимуму его вред во время игры без мяча. Дорогая игрушка для Хаби, другими словами. Его Гримальдо и особенно Фримпонг были другими: первый давал баланс, второй впереди давал забеги и удары, а не пасы. С Трентом «Реал» закрывает позицию правого защитника на годы. Немного теряет в балансе, но когда это волновало столичный клуб, не так ли?

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Ферран Жутгла (Брюгге → Сельта, 5 миллионов)

Трансфер из категории «ну наконец-то ты доехал». Мы видим Жутглу на высоком уровне, в ЛЧ и ЛЕ, почти каждый год. В какой-то момент казалось, что он настолько молод и перспективен, что вот-вот перейдет в топ-команду. Но годы шли, и теперь футболисту уже 26. Он все еще далеко не старый, но и топ-клубы уже не готовы рисковать его подписывать. Поэтому только «Сельта». Все 3 сезона в Бельгии Жутгла отыграл с плюс-минус равными показателями ожидаемых и фактических голов, а еще отдавал ассисты, был полезен в том числе на уровне ЛЧ и ЛЕ – на самом высоком. Что еще нужно для счастья «Сельте», которая ищет замену Аспасу? 2 последних сезона – худшие для Яго по количеству голов за команду, последний – худший по количеству голевых действий в чемпионате. Он все еще тянет на себе клуб, но уже не так успешно, как раньше. Нужен еще хотя бы один универсальный форвард, который и без мяча отработает, и партнеру ассистирует, и сам момент реализует. Жутгла подходит. Кстати, «Сельта» квалифицировалась в ЛЕ, поэтому опыт выступлений Феррана в еврокубках также пригодится.

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