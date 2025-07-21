Кто сыграл больше всех? Неутомимая одиннадцатка сезона 2024/25

Известный портал Transfermarkt составил стартовую одиннадцатку сезона 2024/25 из игроков, которые провели больше всего матчей за клуб и сборную.

Рекордсменом среди всех футболистов этой команды стал хавбек мадридского «Реала» Федерико Вальверде (76 матчей).

Сразу пятеро из одиннадцати игроков являются представителями «ПСЖ» (Дезире Дуэ, Баркола, Фабиан Руис, Нуно Мендеш, Ашраф Хакими).

Команда сезона 2024/25 по наибольшему количеству матчей за клуб и сборную