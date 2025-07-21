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21 июля 2025, 14:19 |
29
0

Кто сыграл больше всех? Неутомимая одиннадцатка сезона 2024/25

Команда сформирована с учетом клубных и международных матчей

21 июля 2025, 14:19 |
29
0
Кто сыграл больше всех? Неутомимая одиннадцатка сезона 2024/25
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Вальверде

Известный портал Transfermarkt составил стартовую одиннадцатку сезона 2024/25 из игроков, которые провели больше всего матчей за клуб и сборную.

Рекордсменом среди всех футболистов этой команды стал хавбек мадридского «Реала» Федерико Вальверде (76 матчей).

Сразу пятеро из одиннадцати игроков являются представителями «ПСЖ» (Дезире Дуэ, Баркола, Фабиан Руис, Нуно Мендеш, Ашраф Хакими).

Команда сезона 2024/25 по наибольшему количеству матчей за клуб и сборную

  • Голкипер – Майк Меньян (66 матчей, Милан, Франция)
  • Левый защитник – Нуно Мендеш (65 матчей, ПСЖ, Португалия)
  • Левый центральный защитник – Пау Кубарси (66 матчей, Барселона, Испания)
  • Правый центральный защитник – Алессандро Бастони (67 матчей, Интер, Италия)
  • Правый защитник – Ашраф Хакими (69 матчей, ПСЖ, Марокко)
  • Центральный полузащитник – Федерико Вальверде (76 матчей, Реал Мадрид, Уругвай)
  • Центральный полузащитник – Фабиан Руис (74 матча, ПСЖ, Испания)
  • Центральный полузащитник – Лука Модрич (73 матча, Реал Мадрид, Хорватия)
  • Левый вингер – Брэдли Баркола (75 матчей, ПСЖ, Франция)
  • Центральный нападающий – Дезире Дуэ (75 матчей, ПСЖ, Франция)
  • Правый вингер – Майкл Олисе (72 матча, Бавария, Франция)

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Transfermarkt Федерико Вальверде Брэдли Баркола Дезире Дуэ Майкл Олисе Лука Модрич Фабиан Руис Нуну Мендеш Ашраф Хакими Пау Кубарси Алессандро Бастони Майк Меньян статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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