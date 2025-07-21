УЕФА сократил количество возможных соперников донецкого Шахтера в Q3 ЛЕ

21 июля в 14:00 по киевскому времени в швейцарском городе Ньоне состоится жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги Европы.

По его итогам потенциального соперника узнает донецкий «Шахтер», которому во втором раунде квалификации предстоит встретиться с турецким «Бешикташем».

Донецкая команда входит в число сеяных команд при жеребьевке Q3. Возможные соперники – несеяные в этом раунде Q3 по Основному пути.

Потенциальные соперники донецкого «Шахтера» в третьем раунде квалификации Лиги Европы:

Проигравший в паре Рейнджерс (Шотландия) – Панатинаикос (Греция)

Проигравший в паре Виктория Пльзень (Чехия) – Серветт (Швейцария)

Проигравший в паре Бранн (Норвегия) – Ред Булл Зальцбург (Австрия)

Матчи 3-го раунда квалификации Лиги Европы пройдут 7 и 14 августа. Победители выйдут в Q4 ЛЕ, а проигравшие команды перейдут в Q4 Лиги конференций.