УЕФА сократил количество возможных соперников донецкого Шахтера в Q3 ЛЕ
Жеребьевка третьего раунда Лиги Европы состоится 21 июля в 14:00 по киевскому времени
21 июля в 14:00 по киевскому времени в швейцарском городе Ньоне состоится жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги Европы.
По его итогам потенциального соперника узнает донецкий «Шахтер», которому во втором раунде квалификации предстоит встретиться с турецким «Бешикташем».
Донецкая команда входит в число сеяных команд при жеребьевке Q3. Возможные соперники – несеяные в этом раунде Q3 по Основному пути.
Потенциальные соперники донецкого «Шахтера» в третьем раунде квалификации Лиги Европы:
- Проигравший в паре Рейнджерс (Шотландия) – Панатинаикос (Греция)
- Проигравший в паре Виктория Пльзень (Чехия) – Серветт (Швейцария)
- Проигравший в паре Бранн (Норвегия) – Ред Булл Зальцбург (Австрия)
Матчи 3-го раунда квалификации Лиги Европы пройдут 7 и 14 августа. Победители выйдут в Q4 ЛЕ, а проигравшие команды перейдут в Q4 Лиги конференций.
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