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Лига Европы
21 июля 2025, 10:03 | Обновлено 21 июля 2025, 10:39
1925
5

УЕФА сократил количество возможных соперников донецкого Шахтера в Q3 ЛЕ

Жеребьевка третьего раунда Лиги Европы состоится 21 июля в 14:00 по киевскому времени

21 июля 2025, 10:03 | Обновлено 21 июля 2025, 10:39
1925
5
УЕФА сократил количество возможных соперников донецкого Шахтера в Q3 ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine. Шахтер

21 июля в 14:00 по киевскому времени в швейцарском городе Ньоне состоится жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги Европы.

По его итогам потенциального соперника узнает донецкий «Шахтер», которому во втором раунде квалификации предстоит встретиться с турецким «Бешикташем».

Донецкая команда входит в число сеяных команд при жеребьевке Q3. Возможные соперники – несеяные в этом раунде Q3 по Основному пути.

Потенциальные соперники донецкого «Шахтера» в третьем раунде квалификации Лиги Европы:

  • Проигравший в паре Рейнджерс (Шотландия) – Панатинаикос (Греция)
  • Проигравший в паре Виктория Пльзень (Чехия) – Серветт (Швейцария)
  • Проигравший в паре Бранн (Норвегия) – Ред Булл Зальцбург (Австрия)

Матчи 3-го раунда квалификации Лиги Европы пройдут 7 и 14 августа. Победители выйдут в Q4 ЛЕ, а проигравшие команды перейдут в Q4 Лиги конференций.

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 5
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Mark4854590
Та тут кожен з можливих суперників далеко не подарунок
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+2
AK.228
Сложные соперники.. могут быть не по зубам
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0
Олександр Стусь
Потенційні суперники «Шахтаря» в третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій:
Переможець пари Росенборг (Норвегія) – Банга (Литва)
Переможець пари Австрія (Австрія) – Спірлі (Грузія)
Невдаха пари Мідтьюлланд (Данія) – Хіберніан (Шотландія)
Переможець пари Сількеборг (Данія) – КА Акурейрі (Ісландія)
Переможець пари Сент-Патрікс Атлетік (Ірландія) – Нимме Калю (Естонія)
Переможець пари Кауно Жальгіріс (Литва) – Валур (Ісландія)
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0
ViAn
А що хтось впевнений у тому, що шахта легко пройде бешикташ? 
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0
Три зірки)
Готовимся к ЛК🤷🏻‍♂️
Ответить
-1
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