Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Милевский проехался по Лунину за поездку на бой Усик – Дюбуа
Испания
20 июля 2025, 15:24 | Обновлено 20 июля 2025, 16:07
6974
2

Милевский проехался по Лунину за поездку на бой Усик – Дюбуа

Бывший нападающий сборной Украины не оценил поступок Андрея

20 июля 2025, 15:24 | Обновлено 20 июля 2025, 16:07
6974
2
Милевский проехался по Лунину за поездку на бой Усик – Дюбуа
Instagram. Андрей и Анастасия Лунины

В ночь на 20 июля в Лондоне состоялся вечер бокса, в главном событии которого встретились представители супертяжелого веса. Вечер бокса был организован влиятельным промоутером Фрэнком Уорреном.

На ринге сошлись обладатель титулов WBC, WBO и WBA Александр Усик и чемпион мира по версии IBF Даниэль Дюбуа. Украинский боксер нокаутировал соперника в пятом раунде и в третий раз в карьере завоевал все четыре пояса.

Не пропустите все о боксе! Подписывайтесь на канал Уса Усика в YouTube

Бой Александра посетил вратарь мадридского Реала и национальной сборной Украины по футболу Андрей Лунин, что не понравилось известному украинскому экс-футболисту Артему Милевскому.

В чате Telegram-канала Милевского подписчики попросили его «прокатиться» по Лунину, потому что тот «в состав не попадает, а в Лондон поехал, вместо того чтобы нормально тренироваться!». Артем этот тезис прокомментировал так:

«Да они живут там в Европе, у них все ровно. Туда-сюда летают, класс. Война закончится, приедут: «Вот, мы прилетели домой».

По теме:
Жена Усика обратилась к мужу после его победы над Дюбуа
ВИДЕО. Забарная отреагировала на победу Усика и поделилась эксклюзивом
ФОТО. Первые слова жены Усика после победы мужа над Дюбуа
Александр Усик Даниель Дюбуа Александр Усик - Даниель Дюбуа Андрей Лунин Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Артем Милевский
Дмитрий Вус Источник: Telegram
Оцените материал
(97)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Патрик ван ЛЕУВЕН: «Обстрелы сместились на Киев. В Кривом Роге стабильнее»
Футбол | 20 июля 2025, 15:48 0
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Обстрелы сместились на Киев. В Кривом Роге стабильнее»
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Обстрелы сместились на Киев. В Кривом Роге стабильнее»

Тренер Кривбасса привык к обстрелам

Неожиданно. Турки Аль-Шейх нашел для Усика непобежденного соперника
Бокс | 20 июля 2025, 01:12 17
Неожиданно. Турки Аль-Шейх нашел для Усика непобежденного соперника
Неожиданно. Турки Аль-Шейх нашел для Усика непобежденного соперника

Влиятельный функционер хочет увидеть бой Александра против Мозеса Итаумы

Леннокс ЛЬЮИС: «Сейчас он единственный, кто может победить Усика»
Бокс | 20.07.2025, 09:05
Леннокс ЛЬЮИС: «Сейчас он единственный, кто может победить Усика»
Леннокс ЛЬЮИС: «Сейчас он единственный, кто может победить Усика»
Сергей КАПЕЛУСЬ: «Характер – одно из главных достоинств сборной Украины»
Волейбол | 20.07.2025, 10:20
Сергей КАПЕЛУСЬ: «Характер – одно из главных достоинств сборной Украины»
Сергей КАПЕЛУСЬ: «Характер – одно из главных достоинств сборной Украины»
Ломаченко шестью словами отреагировал на брутальную победу Усика над Дюбуа
Бокс | 20.07.2025, 07:41
Ломаченко шестью словами отреагировал на брутальную победу Усика над Дюбуа
Ломаченко шестью словами отреагировал на брутальную победу Усика над Дюбуа
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Winner21
Просто прибрати зайву букву "о" і останні чотири слова можно не читати. Такі дешеві "помилки" вказують на потужну кризу жанру спірт.юа   
Ответить
+2
ai0609081611
довбограй
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Месси – второй, Пеле – четвертый. Определен лучший игрок в истории футбола
Месси – второй, Пеле – четвертый. Определен лучший игрок в истории футбола
18.07.2025, 23:13 9
Футбол
Ни центом меньше. Жирона назвала минимальную сумму трансфера Цыганкова
Ни центом меньше. Жирона назвала минимальную сумму трансфера Цыганкова
18.07.2025, 22:56
Футбол
Теренс Кроуфорд без колебаний назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
Теренс Кроуфорд без колебаний назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
19.07.2025, 06:30 1
Бокс
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
20.07.2025, 00:01 1
Бокс
Космическая заработная плата. Лидер Ливерпуля согласился перейти в Баварию
Космическая заработная плата. Лидер Ливерпуля согласился перейти в Баварию
18.07.2025, 17:25
Футбол
Паркер обратился к Усику: «Пожалуйста, сделай это для меня»
Паркер обратился к Усику: «Пожалуйста, сделай это для меня»
19.07.2025, 01:55 1
Бокс
Барса завершила трансфер топового вингера. Фабрицио Романо подтвердил
Барса завершила трансфер топового вингера. Фабрицио Романо подтвердил
19.07.2025, 17:13
Футбол
Усик нокаутировал Дюбуа в 5-м раунде и снова стал абсолютным чемпионом мира
Усик нокаутировал Дюбуа в 5-м раунде и снова стал абсолютным чемпионом мира
20.07.2025, 00:39 181
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем