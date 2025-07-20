Милевский проехался по Лунину за поездку на бой Усик – Дюбуа

В ночь на 20 июля в Лондоне состоялся вечер бокса, в главном событии которого встретились представители супертяжелого веса. Вечер бокса был организован влиятельным промоутером Фрэнком Уорреном.

На ринге сошлись обладатель титулов WBC, WBO и WBA Александр Усик и чемпион мира по версии IBF Даниэль Дюбуа. Украинский боксер нокаутировал соперника в пятом раунде и в третий раз в карьере завоевал все четыре пояса.

Не пропустите все о боксе! Подписывайтесь на канал Уса Усика в YouTube

Бой Александра посетил вратарь мадридского Реала и национальной сборной Украины по футболу Андрей Лунин, что не понравилось известному украинскому экс-футболисту Артему Милевскому.

В чате Telegram-канала Милевского подписчики попросили его «прокатиться» по Лунину, потому что тот «в состав не попадает, а в Лондон поехал, вместо того чтобы нормально тренироваться!». Артем этот тезис прокомментировал так:

«Да они живут там в Европе, у них все ровно. Туда-сюда летают, класс. Война закончится, приедут: «Вот, мы прилетели домой».