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Испания
19 июля 2025, 14:33 | Обновлено 19 июля 2025, 14:34
610
0

350 миллионов евро. В Реале определились с заменой Винисиусу

Испанский гранд намерен подписать 3 футболистов на деньги с продажи бразильца

19 июля 2025, 14:33 | Обновлено 19 июля 2025, 14:34
610
0
350 миллионов евро. В Реале определились с заменой Винисиусу
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид

Мадридский «Реал» определился с 3 трансферами на деньги с продажи Винисиуса Жуниора, сообщает FIchajes.

По информации источника, клуб из чемпионата Садовской Аравии готовит предложение в размере 350 миллионов евро за 25-летнего футболиста. В Мадриде его трансфер не рассматривают, но если игрок захочет уйти, то его не будут удерживать.

На потенциальные 350 миллионов евро с продажи Винисиуса «Реал» планирует купить Родри из «Манчестер Сити», Ибраиму Конате из «Ливерпуля» и еще одного форварда, который будет играть в дуэте с Килианом Мбаппе.

Ранее сообщалось о том, что звезда «Реала» может сменить клуб за 350 миллионов евро.

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Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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