350 миллионов евро. В Реале определились с заменой Винисиусу

Мадридский «Реал» определился с 3 трансферами на деньги с продажи Винисиуса Жуниора, сообщает FIchajes.

По информации источника, клуб из чемпионата Садовской Аравии готовит предложение в размере 350 миллионов евро за 25-летнего футболиста. В Мадриде его трансфер не рассматривают, но если игрок захочет уйти, то его не будут удерживать.

На потенциальные 350 миллионов евро с продажи Винисиуса «Реал» планирует купить Родри из «Манчестер Сити», Ибраиму Конате из «Ливерпуля» и еще одного форварда, который будет играть в дуэте с Килианом Мбаппе.

Ранее сообщалось о том, что звезда «Реала» может сменить клуб за 350 миллионов евро.